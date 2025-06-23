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伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

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伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

世界新聞網 ╱即時報導
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圖為美軍於卡達烏代德空軍基地。（美聯社）
圖為美軍於卡達烏代德空軍基地。（美聯社）

CCTV（央視）國際時訊最新消息，當地時間6月23日夜間，卡達首都杜哈響起爆炸聲。根據Axios新聞網報道，伊朗向位於卡達的美軍基地發射多枚飛彈。

伊朗23日對美國在中東的軍事基地發射了多枚導彈，以報復美國在周末對伊朗核設施的襲擊。

以色列官員稱，至少有10枚導彈發射向卡達，至少有一枚導彈發射向伊拉克。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發表聲明，聲稱對卡達的烏代德（Al Udeid）空軍基地發動了 「破壞性和強大的導彈攻擊」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊的聲明稱，這個基地是空軍的總部，也是美國恐怖軍隊在西亞地區最大的戰略資產。

伊朗 「在任何情況下都不會放過任何對其領土完整、主權和國家安全的攻擊，」聲明強調。

經常擔任該地區外交談判中間人的卡達外交部強烈譴責伊朗的襲擊，並呼籲回到談判桌。

烏代德空軍基地位於多哈西南方約35公里，是美國在海灣地區現代化程度最高的軍事基地，也是美軍駐海外最大的軍事基地之一，超過1萬名美軍士兵部署於此。　　

另據新華社報導，卡達外交部23日發表聲明說，出於對本國公民、居民及來訪者安全的高度重視，卡達相關部門宣布，根據本地區最新局勢發展，作為一系列預防性措施的一部分，決定暫停本國領空內的航空活動。

聲明說，卡達官方機構正密切、持續地監測事態進展，並與地區及國際伙伴協調評估局勢，有關信息將通過官方渠道及時向公眾發布。

美國總統川普在美國東部時間21日晚宣布，美軍「成功打擊」伊朗福爾道、納坦茲和伊斯法罕三處核設施。伊朗總統佩澤希齊揚22日表示，美國襲擊伊朗核設施是侵略行徑，伊朗方面將作出回應。伊朗武裝部隊總參謀長阿卜杜勒—拉希姆·穆薩維23日說，美國襲擊伊朗讓伊朗武裝部隊「放開了採取任何行動的手腳」。

伊朗 川普 以色列

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