跨黨議員批川普擅轟伊朗違憲 籲同僚速回華府表決反制

共和黨籍聯邦眾議員馬西。(路透)

美國福斯新聞網（Fox News）報導，美國總統川普 當地時間21日晚間下令襲擊伊朗 後，民主黨籍聯邦眾議員 康納（Ro Khanna）和共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）批評川普作為，稱他未經國會授權就下令動武「不符合憲法」。康納呼籲，議員們應盡速返回國會山莊，阻止局勢進一步升級。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發文宣布，美國襲擊伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）三座核子設施。馬西回應此事表示：「這不符合憲法。」

隨著以色列和伊朗衝突愈演愈烈，川普早已威脅要空襲伊朗，美國共和黨和民主黨議員上周也在聯邦眾議院提出「戰爭權力決議」（War Powers Resolution），旨在以國會力量約束美國總統對外發動戰爭的權力。

康納在社群媒體X發文表示：「川普未經國會授權就襲擊伊朗。我們需要立刻返回華府，對馬西和我提出的『戰爭權力決議』進行表決，避免美國被拖進另一場無休止的中東戰爭。」

美國國會議員上周就紛紛表示，川普若未經國會批准就襲擊伊朗，是違憲行為。根據美國憲法第一條，國會擁有唯一宣戰權。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：