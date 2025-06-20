抓住川普「這個詞」伊朗外長嗆美：早就參與攻擊

伊朗外交部長阿拉奇。（美聯社檔案照）

新聞周刊(Newsweek)20日報導，伊朗 外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)表示，伊朗看來美國早就參與以色列 的攻擊行動。阿拉奇也引述川普 談話回嗆川普。

以色列13日起對伊朗多處地點發動代號為「崛起雄獅行動」(Operation Rising Lion)的突襲，美國雖然沒有參戰，但為以色列提供防禦協助，抵抗伊朗對以色列的飛彈及無人機攻擊。

川普19日說，美國是否攻打伊朗將於兩周之內決定。川普先前曾說，伊朗不能擁有核彈，伊朗辯稱核子計畫屬於民間能源計畫。

伊朗國營媒體報導，阿拉奇說：「我們認為美國跟猶太復國主義政權站在同一陣線，並且合作。」

阿拉奇表示，一波波針對伊朗發動的攻擊當中，多個跡象顯示部署在中東地區的美軍與以色列政權之間確有合作。

他說，更重要的是，川普社群媒體發文及媒體訪問內容裡，都明確使用「我們」(we)一詞。說著「我們做了某件事情、我們推出某項行動，這個一定要發生，那個一定要發生」。

阿拉奇說：「如此一來就一目了然，不需要更多證據。美國在這場衝突的存在與參與，顯而易見。」

阿拉奇表示，以色列仍在攻擊伊朗，因此伊朗不可能跟美國談判。

川普17日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「我們現在已經完成任務，全面掌控伊朗空域。」川普發文表示，伊朗有很好的防空追蹤器與其他防禦設備，數量龐大，但跟美國製造還是不能比。

在後續發文中，川普寫道：「我們知道所謂最高領袖(Supreme Leader)到底躲在哪裡。」

川普寫道，最高領袖是輕而易舉可以鎖定的目標，不過目前是安全的，「我們目前還沒有要消滅他」，「我們不希望朝平民百姓或美國軍人發射飛彈。我們的耐心快磨光了」。川普要求伊朗無條件投降。

以伊衝突持續之際，川普多次表示跟以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)定期對話。