川普2周內決定是否採取行動 伊朗恐面臨嚴苛談判條件

伊朗德黑蘭18日被以色列空襲後，市區冒出濃煙。（美聯社）

伊朗 和以色列 的衝突持續延燒，美國是否介入成為關鍵，白宮 19日指出，川普將在2周內決定是否對伊朗展開行動；有學者認為，伊朗如果選擇談判，可能面臨比衝突爆發前更嚴苛的談判條件。

以色列日前發動「崛起之獅行動」（Rising Lion），針對伊朗可能發展出核子武器，率先向伊朗發動攻擊，鎖定打擊伊朗的核子設施和長程飛彈能力，伊朗也以火箭、飛彈和無人機回擊，引爆兩國衝突。

由於以色列現階段沒有能力打擊伊朗深藏於地下的「福爾多濃縮廠」，美國是否介入，動用B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」炸彈打擊伊朗核心設施，成為左右衝突走向的關鍵。

對於美國是否介入伊朗和以色列的衝突，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）19日指出，川普表示，基於未來有可觀的機會與伊朗談判，他將在2週內決定是否對伊朗採取行動。

李維特表示，伊朗必須同意放棄鈾濃縮，同時德黑蘭也不得取得核子武器。

華府智庫卡內基國際和平基金會的伊朗問題專家薩賈德普爾（Karim Sadjadpour）認為，如果伊朗選擇談判，現在可能面臨更糟糕的條件。

薩賈德普爾認為，伊朗不但可能要在核子設施上做出讓步，也可能針對地區性的議題做讓步，包括停止支持伊朗的代理組織，如黎巴嫩軍事組織真主黨（Hezbollah）、葉門什葉派「青年運動」（Houthi）等；伊朗也可能在軍事上受到限制，包括減少飛彈生產等。

不過，薩賈德普爾認為，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）不會輕易放棄濃縮鈾的能力。