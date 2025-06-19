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川普製造更多無證移民？逾百萬人失去合法居留身分

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川普製造更多無證移民？逾百萬人失去合法居留身分

記者顏伶如／即時報導
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許多移民合法來美，盼望展開新生活。(美聯社)
許多移民合法來美，盼望展開新生活。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)19日分析，川普總統矢言上台後要展開大規模遣返，結果卻製造更多無證移民；根據不同計畫獲准入境美國合法短期居留的100多萬外籍人士，如今已被川普界定為非法移民

31歲海地婦女凱米(Florndjie Camey)為追求更好前途而離鄉背井，根據拜登政府任內推出的能在美國合法居留、工作兩年的人道主義假釋計畫，找到姑媽做為擔保人(sponsor)後落腳邁阿密，擔任櫃台收銀員展開新生活。人道主義假釋計畫日前遭川普政府取消，像凱米一樣合法入境的100多萬人，失去合法居留身分。

曾在拜登政府國土安全部擔任移民資深顧問的美國移民法律中心(American Immigration Law Center)顧問凱利(Angela Kelley)說，川普政策就是「自我實現預言」(self-fulfilling prophecy)最佳實例，剝奪民眾的合法身分，讓民眾淪為可以遭到遣返的無證移民。

「正義行動中心」(Justice Action Center)創辦人圖米林(Karen Tumlin)說，川普政府透過去合法化(de-legalizing)手段、提早終止工作許可效期，讓大量民眾變成無證移民。

凱利說，川普曾說鎖定遣返的目標是犯罪分子，但現在卻創造人數更多的目標，「但這些人不是罪犯，他們是合法入境的」。

最高法院5月30日允許川普政府取消50多萬名「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」(CHNV parole program)參加者的合法居留、工作身分。國土安全部長諾姆(Kristi Noem)日前發出通知，要求假釋計畫參加者應立即自我遣返( self-deport)。

主張限縮移民的保守派智庫「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)研究部主任凱馬羅塔(Steve Camarota)則對川普政府決策表示支持。

凱馬羅塔表示，原本屬於假釋性質的計畫變成永久存在，等於拜登任內邊境危機製造出來的問題一樣。他說，如果沒有採取行動讓計畫結束，就是沒有認真面對現實。

凱米已經申請「臨時保護身分」(temporary protected status，TPS)，除此之外沒有其他管道能合法留在美國。她表示，不會以無證移民身分留在美國，打算轉往其他國家，總之就是不會回去海地。

非法移民 川普 遣返

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