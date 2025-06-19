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川普政府討論以伊衝突 國家情報總監被晾在一邊

記者顏伶如／即時報導
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國家情報總監加巴德。(歐新社)
國家情報總監加巴德。(歐新社)

國家廣播公司(NBC)報導，川普政府內部討論以色列與伊朗衝突時，國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)卻被晾在一邊。多名資深官員透露，對於過去美國派兵到海外參戰向來大力抨擊的加巴德，如今已經不受川普青睞，但加巴德不會因為川普的伊朗政策而掛冠求去，即使美國參戰也一樣。

Axios新聞網站報導，消息人士說，加巴德原訂18日要對參議院情報委員會簡報，但臨時宣告延期，因為有白宮方面的上級交辦任務。

加巴德政治行情走跌，本周浮上檯面。加巴德今年3月在國會作證時說，美國情報界不認為伊朗正在打造核武。川普17日在空軍一號上面對媒體詢問對加巴德國會證詞有何看法時說：「我才不在乎她說什麼。」

知情人士指出，美國情報界對於伊朗是否擁有核武的看法，從加巴德今年3月在國會作證一直到現在都沒有改變。

多名資深官員透露，川普政府對以伊衝突進行內部討論時，加巴德被晾在一邊。官員說，加巴德到日本廣島(Hiroshima)訪問後，6月10日在社群平台X發表談話影片警告核子戰爭的危險，影片當中包括描述美國城市遭遇攻擊時的模擬景象，這支影片讓白宮團隊感到不悅。

川普政府高層官員6月8日在大衛營(Camp David)開會討論以伊情勢緊張，加巴德並未參加，引起議論紛紛。白宮官員則說，加巴德缺席是因為有國民兵(National Guard)訓練的既定行程。

共和黨高層：媒體誇大

雖然加巴德立場似乎與川普政府不同調，但高層並沒有覺得嚴重到必須跟她切割的地步。加巴德曾任民主黨夏威夷州聯邦眾議員，曾參加2020年民主黨總統初選。

副總統范斯(JD Vance)17日發表聲明說，加巴德是退役軍人、愛國者、川普的忠實支持者，「也是川普在2024年打造團隊的重要部分」。

加巴德盟友受訪時說，加巴德在X平台發布的短片確實引起白宮官員不高興，不過有關川普與加巴德失和的媒體報導都過於誇大。盟友也說，網路傳言聲稱「如果川普決定攻打伊朗加巴德便將辭職」是不實消息。

川普 伊朗 白宮

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