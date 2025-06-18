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大而美法案將遺產稅豁免額調高至1500萬 永久有效

記者顏伶如／即時報導
位於華府的國會大廈。(路透)
位於華府的國會大廈。(路透)

「大而美法案」將遺產稅(estate tax)豁免額度調高至1500萬元且永久有效，現行規定將近1400萬的豁免額度則於今年底失效。華爾街日報(WSJ)分析，豁免額度提高將對遺產規畫帶來改變。

「大而美法案」5月底在眾議院通過表決後送交參議院，參院財政委員會(Senate Finance Committee)16日公布參院版本草案。現行規定法源基礎來自2017年減稅法案，遺產稅每人豁免額度1399萬，法律今年底便將失效，豁免額度縮水一半，剩下714萬。

「大而美法案」將遺產稅豁免額度提高到1500萬並且永久有效，更多民眾將能避開遺產稅負擔。舉例來說，擁有1500萬資產的民眾如果今年過世，在不扣除州遺產稅及慈善遺贈(charitable bequests)的情況下，聯邦遺產稅要繳40萬4000元，如果2026年1月1日過世，依現行法律計算，遺產稅要繳314萬，如果新法在國會通過，遺產稅則完全免繳。

擁有3000萬財產的夫妻在2026年雙雙過世，新舊版法律造成將近600萬遺產稅的差別。

自由派研究機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)聯邦稅務政策部副主任賈柯比(Samantha Jacoby)表示，「大而美法案」為富人階級盡可能擴大減稅，而且法規永久有效(permanent)，中階收入民眾雖然也得到某些減稅新項目，法規卻是臨時的(temporary)。

根據現行法律，2023年裡，平均每1000人裡不到1人要繳遺產稅。2017年減稅法案上路之前，平均每1000人有超過2人要繳遺產稅。新版規定將讓財政部在未來10年損失2120億稅收。

報導指出，如果民主黨恢復執政便可修法再改遺產稅。

西雅圖地區遺產律師魏德米耶(Matthew Widmyer)表示，新國會可以修法，讓新版遺產稅規定不再永久有效。

如果居住州州法規定有遺產稅或繼承稅(inheritance taxes)，還是需要透過稅務規畫達到省稅目的。報導指出，遺產稅、繼承稅經常讓人措手不及，尤其是因為房屋增值。俄勒岡州遺產稅門檻最低，超過100萬財產就要繳遺產稅，稅率16%。華盛頓州7月1日新法上路，遺產稅門檻300萬元，最高稅率35%。

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