我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE大規模行動像燒錢 預算下月恐將用罄

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

傳倫敦會談前 美曾考慮擴大對中實施科技出口管制

中央社華盛頓16日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美財政部長貝森特(右)和貿易代表葛里爾。(歐新社)
美財政部長貝森特(右)和貿易代表葛里爾。(歐新社)

華爾街日報報導，美中近期倫敦會談前，美國商務部官員曾考慮對中國實施新的科技出口管制，以因應華府與北京的緊張情勢一旦再次升級，川普政府屆時可握有更多籌碼。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述消息人士報導，美國商務部負責出口管制的單位近周來構思針對半導體實施更嚴格的出口管制，其中包括擴大禁止晶片製造設備出口中國。這項措施將涵蓋一般日常用半導體的製造設備，擴大現有針對先進製程晶片製造設備的出口管制範圍。

這項措施一旦實施恐對從智慧手機到車用晶片的供應鏈帶來衝擊，同時也會影響應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）等主要晶片生產設備製造商數以十億美元計的龐大銷售額。

報導中引述一名白宮官員指出，這些限制措施被討論以作為（美中）貿易談判不順利時可以動用的選項之一，目前已不再積極考慮。不過，該名官員拒絕透露，這些措施未來是否還是選項之一。

美中上周在倫敦同意恢復雙方削減高額關稅的貿易休戰協議，其中北京允許美國取得中國稀土原料，華府則允許中國學生繼續在美國的大學就讀。

儘管如此，美中緊張仍持續。華爾街日報之前報導，中國對美國汽車製造商和製造業者的稀土出口許可期限設為6個月。倘若雙方貿易衝突再起，這將讓北京手中握有籌碼。

半導體相關管制一向是美中貿易談判的重要議題，包括倫敦會談在內。製造晶片需要特殊設備將各種材料薄膜沉積在矽晶圓上。這些設備大部份由美國、荷蘭和日本公司製造，這讓西方在談判中握有籌碼。

美國智庫「席維拉多政策加速器」（Silverado Policy Accelerator）共同創辦人阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）指出：「在與中國的經濟戰中，這是我們擁有的最強大武器。…若要打這張王牌，現在正是時候。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

華爾街 商務部 華府

上一則

ICE大規模行動像燒錢 預算下月恐將用罄

延伸閱讀

北京賽微電子 出售瑞典代工廠股權

北京賽微電子 出售瑞典代工廠股權
倫敦V&A博物館登場 卡地亞特展 欣賞英國皇室珍藏珠寶

倫敦V&A博物館登場 卡地亞特展 欣賞英國皇室珍藏珠寶
《晶片戰爭》作者不贊成美課進口晶片關稅：應與台韓日歐簽專項協定

《晶片戰爭》作者不贊成美課進口晶片關稅：應與台韓日歐簽專項協定
美中貿易戰休兵 擬再延90天 美官員暗示延到11月 協議仍有阻礙

美中貿易戰休兵 擬再延90天 美官員暗示延到11月 協議仍有阻礙

熱門新聞

川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。(路透)

人算不如天算…川普壽辰閱兵美夢 恐因這件事泡湯

2025-06-12 22:30
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

2025-06-11 02:26
加州州長紐森在聯邦法官布雷耶下令川普歸還國民兵指揮權後開記者會。但上訴法院稍後裁定川普能繼續於洛杉磯部署國民兵。（歐新社）

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

2025-06-13 00:36
川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

2025-06-14 21:15
圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

2025-06-11 14:50

超人氣

更多 >
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
好市多每月發10美元抵用金 但有這些條件

好市多每月發10美元抵用金 但有這些條件
觀光業逃得逃第一慘 美國人最想換工作產業TOP5

觀光業逃得逃第一慘 美國人最想換工作產業TOP5
川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲