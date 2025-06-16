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因應當前經濟 近8成美國人改變花錢方式

WSJ獨家：伊朗向美以傳訊息 盼結束敵對重啟核談

川普稱G7驅逐俄國是錯誤 邀中國加入「不是壞主意」

編譯中心／即時報導
川普在加拿大卡納納斯基斯出席G7峰會。（美聯社）
川普在加拿大卡納納斯基斯出席G7峰會。（美聯社）

美國總統川普和加拿大總理卡尼16日在加拿大卡納納斯基斯的七大工業國集團(G7)峰會場邊會面，川普說，G7當年曾是G8，把俄羅斯趕出去是個錯誤，如果俄國還在這個組織，就不會發生烏克蘭戰爭。

兩人會面時，卡尼先恭賀剛滿79歲的川普生日快樂，也向建軍250周年的美國陸軍致意。卡尼說，若無美國領導，G7就會變得無足輕重。

川普回應說，G7原本曾是G8，但美國前總統歐巴馬和加拿大前總理杜魯多不想讓俄國成為一份子，因此把俄國趕出去。川普說，如果俄國還是這個組織的成員，就不會有烏克蘭戰爭。

G7是在1998年批准俄羅斯加入成為G8，以鼓勵俄國在蘇聯解體後邁向民主。但2014年俄國併吞克里米亞，當時的美國總統歐巴馬因此和其他G7成員國協議，將俄國踢出G8。

不過，川普說，現在事已至此，已經很難再邀請俄國加入G7。他重申把俄國踢出是個錯誤，並責怪歐巴馬和杜魯多。

現場記者問到，是否有可能邀請中國加入G7。川普說，「這不是個壞主意」。

不過，川普並未多說，隨即又把話題轉回俄國，稱俄國總統普亭對於被逐出G7感到「非常冒犯」。

俄國 G7 川普

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