川普吸金12兆美元新投資？專家：別被頭條騙了

白宮6月初宣布的新投資總額約5.3兆美元，不到川普宣稱的一半，甚至還有高估之嫌。路透

川普 曾說，「關稅 」是他最愛的一個詞，但說到他的執念，「商業投資」恐怕不遑多讓。他宣稱任內吸引超過12兆美元的企業投資，但高盛 估計實際金額也許僅接近1,340億美元。

BBC報導，川普表示，截至上個月，任內已有逾12兆美元來自企業的「實際投資承諾」，「沒人見識過這樣的數字」。他將此歸功於關稅、減稅和鬆綁法規的政策。

倘若屬實，這個數字確實驚人，是美國去年整體民間投資約4兆美元的三倍。那麼，這波突如其來的企業支出，是否如川普所言，正為美國經濟開啟全新的黃金時代？抑或只是一場政治秀？

首先必須釐清的是，目前川普上任還不夠久，要評斷他的說法還言之過早。而美國政府每三個月才公布一次企業投資統計數據。

1-3月數據涵蓋川普任期前兩個月，顯示企業投資確實明顯成長，但分析師說，部分增幅受到先前波音罷工事件的影響。

史丹福大學教授、經濟學家布魯姆（Nick Bloom）說，「我們現在幾乎沒有任何數據，且目前所有資訊可能是去年就已籌備或訂定的投資計畫」。

別相信頭條

白宮6月初宣布的新投資總額約5.3兆美元，不到川普宣稱的一半，甚至還有高估之嫌，因在白宮清單上的62項投資案中，約三分之一在川普上任前就已部分啟動。

其中，康寧（Corning）15億美元新廠房案中，有9億美元核心支出在2024年初就已公布；汽車製造商Stellantis以50億美元重啟伊利諾州工廠的投資承諾，也早在2023年就提出。另外，蘋果5,000億美元的支出計畫內，包含稅負與現有員工薪資等傳統上不被視為投資的項目。

高盛分析，事實上，截至5月中已對外公布的投資總額，可能更接近1,340億美元。而計入部分投資案可能無法落實的風險，或原本就會進行的情況，該金額更大幅縮水至300億美元，且該數字也未計入由外國政府支持的投資案。

高盛分析師表示，「儘管這在經濟上並非無足輕重，但增幅遠不及近期頭條所宣稱的規模」。

膨風的誘因

彼得森國際經濟研究所高級研究員喬澤姆帕（Martin Chorzempa）說，川普政府有意透過關稅和其他變革積極干預經濟，給企業理由要加碼投資以討好總統。

他說，「對企業而言，發布投資聲明是在當下獲得好處的方式，若未來情勢改變，也未必需要履行那些（支出承諾）」，「企業有盡可能提報更大金額的強烈動機」。