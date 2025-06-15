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美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

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美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

中央社華盛頓15日綜合外電報導
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川普總統(左)與伊朗最高領袖哈米尼。(美聯社)
川普總統(左)與伊朗最高領袖哈米尼。(美聯社)

兩名美國官員今天告訴路透，美國總統川普近日否決以色列刺殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫。

其中一名官員表示：「伊朗人有殺害美國人嗎？沒有。除非他們這麼做，否則我們根本不會考慮對其政治領導層下手。」

這些要求匿名的官員表示，自從以色列發動大規模攻擊、試圖阻止伊朗核計畫以來，美國高層官員一直與以色列保持密切聯繫。

他們說，以色列方面曾通報有機會暗殺哈米尼（Ali Khamenei），但川普否決了相關計畫。

這些官員不願意說明川普是否親自傳達此一訊息，但川普與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）一直保持頻繁聯繫。

當被問及路透的報導時，內唐亞胡今天接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）訪問時說：「關於從未發生過的對話有很多虛假報導，我不會去談論此事。」

內唐亞胡說：「但我可以告訴你們，我認為我們在做必須做的事，接下來亦復如此。而我認為美國知道什麼對美國有利。」

川普仍希望與伊朗就德黑蘭核計畫重啟談判。原定今天在阿曼舉行的會談因以色列空襲伊朗而取消。

川普13日曾告訴路透，美國對以色列的攻擊行動「瞭若指掌」。

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