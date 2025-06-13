我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快退休民眾財富狀況分6等 安度晚年參考1神奇數字

川普警告：伊朗必須在一切化為烏有前達成協議

台海防衛兵推 北京警告：慫恿分裂破壞和平將自食其果

特派記者廖士鋒／廈門即時報導
中共國防部新聞局副局長、發言人蔣斌13日回應台海防衛兵推與台美國防產業論壇，警告「慫恿支持台獨搞分裂必將引火焚身」。（圖／取自中共國防部微信公眾號）
中共國防部新聞局副局長、發言人蔣斌13日回應台海防衛兵推與台美國防產業論壇，警告「慫恿支持台獨搞分裂必將引火焚身」。（圖／取自中共國防部微信公眾號）

日前「台海防衛兵推」在台北登場，由國軍、美軍、自衛隊「總長級」退將參加，且還舉辦「台美國防產業論壇」，對此中國國防部13日警告，「任何慫恿支持台獨份子搞分裂的行徑，都只會破壞台海和地區和平穩定，也必將引火焚身、自食苦果」。

中國國防部13日晚間釋出發言人蔣斌下午的談話，他針對台海防衛兵推、國防產業論壇表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何慫恿支持台獨份子搞分裂的行徑，都只會破壞台海和地區和平穩定，也必將引火焚身、自食苦果。

蔣斌指出，敦促有關國家「切實恪守一個中國原則，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」。他最後說，「在祖國終將統一、必將統一的歷史大勢面前，任何『倚外謀獨』、『以台制華』的圖謀都註定失敗」。

此外，針對中國領導人習近平與美國總統川普日前通話中，習近平指出雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流。蔣斌對此表示，「中方始終堅持『相互尊重、和平共處、合作共贏』原則，致力於推動中美兩軍關係穩定、健康、可持續發展」。

他指出，希望美方停止渲染炒作所謂「中國威脅」，「切實尊重中方核心利益和重大關切，與中方相向而行，加強溝通對話、妥善管控分歧、增進理解互信，共同改善和發展兩軍關係」。

國防部 習近平 川普

上一則

川普警告：伊朗必須在一切化為烏有前達成協議

延伸閱讀

俄駐中大使：俄羅斯與中國是「無國界夥伴關係」

俄駐中大使：俄羅斯與中國是「無國界夥伴關係」
紐西蘭總理將訪中 中國外交部：構建全新戰略夥伴關係

紐西蘭總理將訪中 中國外交部：構建全新戰略夥伴關係
美中達貿易協議 川普：我愛中國 美終極目標是「打開中國市場」

美中達貿易協議 川普：我愛中國 美終極目標是「打開中國市場」
恐再提高進口汽車關稅 川普：關稅愈高、企業愈會來設廠

恐再提高進口汽車關稅 川普：關稅愈高、企業愈會來設廠

熱門新聞

洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
內幕消息爆料，馬斯克與財政部長貝森特在白宮開打，馬斯克眼部瘀傷，原來是貝森特打的。圖為告別白宮記者會上，馬斯克眼部瘀傷明顯可見。(路透)

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

2025-06-09 05:51
國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

2025-06-11 02:26
圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

2025-06-11 14:50
當中方要求美國解禁晶片時，貝森特突然反問，可以帶兩枚中國製的極音速飛彈回家嗎？使中方知難而退。（路透）

倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退

2025-06-12 02:28

超人氣

更多 >
4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛

4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標
新研究：年過50 服這種維生素有助延緩衰老

新研究：年過50 服這種維生素有助延緩衰老
川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州
ICE在爾灣行動 華人青睞的豪宅區也逃不掉

ICE在爾灣行動 華人青睞的豪宅區也逃不掉