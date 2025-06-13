中企派工程師帶硬碟飛馬來西亞 取得美國AI晶片

輝達（NVIDIA）日前在台北舉辦產品展示活動。（中央社）

華爾街日報報導，某些中國企業為了避開美國晶片管制，由工程師帶著硬碟搭機到馬來西亞取得輝達 (Nvidia)人工智慧 (AI )晶片，如此現象讓華府感到頗為挫折。根據台灣經濟部國際貿易署統計，馬來西亞今年3月、4月從台灣進口價值34億美元的AI晶片以及其他處理器，超過2024年全年類似晶片的進口量。

業界消息人士說，中東可能成為中國AI研發商取得晶片的另一個地點。川普總統日前訪問中東期間，輝達宣布與沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國達成晶片銷售協議。

報導指出，今年1月間，一家馬來西亞家族企業主管黃亞當(Adam Ooi，音譯)對專門收購AI伺服器做為出租使用的基金投資500萬美元；基金在中國、新加坡、印尼都找到客戶之後，基金經理買下數百台輝達伺服器，準備安裝在馬來西亞的一座數據中心。黃亞當說，獲得基金管理機構說服，相信投資將獲得良好報酬，希望趕在法規變得更加嚴格之前，加快行動腳步。

報導指出，今年3月初，4名中國工程師從北京搭機抵達馬來西亞，每人行李箱裡都帶了15個硬碟，硬碟裡有打算用來訓練人工智慧模型的80 TB試算表、影像以及影片素材。

這批工程師的雇主在馬來西亞一座數據中心租下300台裝有輝達晶片的伺服器。工程師們把數據輸入伺服器之後將建立AI模型，然後帶回中國。

知情人士說，這家中國AI研發商對於前往馬來西亞的計畫耗時數月準備，由於透過網路傳輸大量數據要花好幾個月時間，工程師決定直接帶著裝有數據的硬碟飛到馬來西亞反而比較快，出發之前則花了8周優化數據組並調整AI訓練計畫，因為數據一旦帶出中國將很難再做重大修改。

從2022年起，美國以國家安全考量為由對高端晶片與相關科技賣往中國祭出限縮，但中國企業已經找到變通之道。在某些情況下，中國AI研發商使用中國本地生產晶片取代美國晶片，在其他情況下，某些廠商設法將AI硬體透過第三國偷渡進入中國，但消息人士說，受到美國壓力影響，這條管道在過去幾個月變得越來越窒礙難行。

中國企業因此轉而訴諸另一種選項：把數據帶離中國，前往東南亞或中東地區，在當地使用國AI晶片。這套操作手段等於直接挑戰美國管制的界線。

前總統拜登任內主管出口管制的商務部助理部長肯德勒(Thea Kendler)說：「這就是我們一直擔心的狀況。」