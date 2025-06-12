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洛杉磯之亂 39%支持40%反對…華郵民調 看法分裂

新華社洛杉磯6月12日電
6月11日，警察在美國洛杉磯市中心執勤。（新華社）
6月11日，警察在美國洛杉磯市中心執勤。（新華社）

「華盛頓郵報」11日晚發布的針對加州洛杉磯之亂的最新民調顯示，美國民眾對抗議活動和特朗普政府派兵等問題，均持兩種完全不同看法且兩派人數大體相當，同時支持者與反對者之間存在明顯的地理分佈和黨派立場差異。

調查顯示，在全美範圍，39%的受調查者支持洛杉磯爆發的反聯邦機構執法行動抗議，40%的人表示反對，21%的人不置可否。在加州，支持者和反對者比率分別為45%和36%，但在其他州，這兩個比率是38%和41%。

同時，在全美範圍，44%的人反對特朗普政府向洛杉磯派遣國民警衛隊和海軍陸戰隊的做法，41%表示支持，15%不置可否。在加州，反對者和支持者比率分別為58%和32%，但在其他州，這兩個數字是42%和43%。

調查結果呈現出明顯的黨派差異。民主黨人中，支持洛杉磯抗議活動的比率為70%，反對特朗普派兵的比率為76%；共和黨人完全相反，反對洛杉磯抗議活動的比率為79%，支持特朗普派兵者占比高達86%。

調查還顯示，52%的受調查者反對特朗普政府針對非法移民的執法行動，僅有37%的人表示支持。但在這一問題上，政治立場差異更為明顯。在去年大選中投票給特朗普的人，約有75%支持相關做法，而投票給民主黨總統候選人哈里斯的人，90%表示反對。

本次民調由「華盛頓郵報」和喬治·梅森大學共同完成。調查人員10日通過短信方式發放問卷，有1000多名美國成年人參與。受調查者身份特徵與2024年總統選舉時美國的人口地理分佈、黨派所屬和投票選擇比率相匹配，誤差值為正負3.4%。

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