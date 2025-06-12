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回應「無王」抗議 川普：我不像國王…必須經過批准

中央社華盛頓12日專電
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川普總統。路透
川普總統。路透

美國華府14日將舉辦閱兵儀式慶祝陸軍建軍250週年，當天全美各地預計將有逾千場「無王」（No Kings）抗議活動。美國總統川普今天對此回應表示，「我不像國王，我必須經歷許多麻煩才能讓事情獲得批准」。

川普（Donald Trump）近日下令向加州洛杉磯部署國民兵與陸戰隊，以平息因移民執法行動引發的衝突，此舉在全美各地掀起更廣泛的示威抗議。示威群眾更計劃於14日在全美各地舉行「無王」抗議活動。

他今天在白宮被媒體問及反川普「無王」抗議活動時打趣地說，「我不像國王，我必須經歷許多麻煩才能讓事情獲得批准」。

川普表示：「國王根本不需要理會加州的那些命令，不需要打電話給（聯邦眾議院議長）強生（Mike Johnson）及（參議院多數黨領袖）熊恩（John Thune）說，『兄弟們，你們得搞定這事…』」。他並強調，「我們不是國王，我們完全不是國王」。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，川普所指的是他稍早簽署的一項國會決議，該決議推翻了加州原訂於2035年之前逐步淘汰新售燃油車的規定。拜登（Joe Biden）政府去年底批准這項規定，但川普今天正式撤銷這項規定；加州已表示將為此對川普政府提起訴訟。

報導指出，「無王」運動主辦單位規劃在全美各城市舉辦約1500場抗議活動，但首都華府除外。

「無王」活動網站資訊指出，「我們將讓全美其他各地的行動成為當天美國故事的寫照」，民眾齊聚全國各個社區，「拒絕強人政治及腐敗」。

美國陸軍將在14日舉行建軍250週年紀念活動，今年加碼在華府憲法大道（Constitution Avenue）舉行閱兵式，當天恰逢川普79歲大壽，他預計將出席並發表談話。

川普10日表示，若有民眾在閱兵活動中示威抗議，將面臨「強大武力」應對。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）昨天在記者會被問及川普是否支持民眾在14日「和平」示威時，抨擊媒體提問並說，「總統當然支持和平抗議，這是多麼蠢的問題」。

川普 加州 華府

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