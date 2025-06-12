川普關稅政策反覆 美財長：這是戰略不確定性

貝森特檔案照。（路透）

美國財政部長貝森特 （Scott Bessent）12日稱美國的計畫有兩步驟，先與盟友達成貿易協議，獲得公平貿易，未來再來擔心中國；貝森特也認為，美國終究會與盟友解決歧見。

此外，貝森特也為川普關稅 政策反覆做辯護，指那是「戰略不確定性」（strategic uncertainty），是川普談判的手段。

貝森特12日出席聯邦參議院聽證會， 民主黨聯邦參議員威爾契（Peter Welch）質疑美國總統川普上任後，多次提出又修改關稅政策，「看起來就像是總統早上起來，檢查一下心情，就改變關稅規則。」

威爾契說，他曾與製造業廠商聊過，有的人的產品周一到港就沒事，有的人周三到港就要被課徵關稅，指川普政府的關稅政策缺乏穩定性和可預測性。

對此，貝森特提到賽局理論，認為這是戰略不確定性，也是談判的手段；貝森特以歐盟為例，川普日前威脅向歐盟課徵50%的關稅，認為歐盟沒有誠意談判，而美國在短短10小時內，就接到來自5位歐盟領袖，以及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的來電；貝森特說，這是談判的策略。

丕優研究中心（Pew Research Center）近日公布調查，由於川普政府宣布退出國際組織，並宣布關稅政策，讓許多美國的關鍵盟友，包括法國、英國、德國、日本和南韓的民眾都不對川普的領導抱有信心。

有參議員指出，美國更聰明的做法應該是與盟友合作來反制中國掠奪性的貿易行為，但美國卻用關稅來對付盟友。

對此，貝森特說，美國採取的是兩步驟的計畫，先與盟友達成貿易協議，取得公平的貿易，再來擔心中國，並認為美國終究會與盟友解決歧見。