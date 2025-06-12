印度航空客機墜毀 川普：美國願盡力協助

川普總統12日在白宮回答記者提問。(路透)

印度 航空一架載有242人客機今天從印度阿默達巴德的機場起飛不久後墜毀，已造成逾200人罹難。美國總統川普 說，這是一起「可怕的墜機事件」，航空史上最嚴重的空難之一，他已向印度表示，美國願意盡力協助。

印度航空一架客機今天從印度西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）的機場起飛不久後墜毀。當地警方受訪表示，由於這架飛機墜毀在住宅區，當地還有辦公室，也會造成一些當地人喪生，這起空難事故已造成超過290人罹難。

川普（Donald Trump）今天在白宮 接受媒體提問，被問及此起墜機事故時表示，他已向印度表達，美國願意盡力協助，印度是強大的國家，相信他們會好好處理，「但我讓他們知道，有任何我們可以做的，我們會立刻去做」。

他說，那架飛機看起來當時飛行狀況還不錯，不像是爆炸，看來像是發動機失去動力。這是一起「可怕的墜機事件」，是航空史上最嚴重的空難之一。

印度航空（Air India）指出，這架航班編號AI 171的波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）。

這架班機起飛不久後墜毀在阿默達巴德機場附近的住宅區。