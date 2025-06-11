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商務部長：美國不會把最好晶片給中國 55%關稅不變

中央社倫敦11日綜合外電報導
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美國商務部長盧特尼克在倫敦回答記者問題。(路透)
美國商務部長盧特尼克在倫敦回答記者問題。(路透)

美國商務部長盧特尼克11日表示，中國雖在雙邊貿易談判中一再要求美方放行晶片，但美國不會將最好的晶片給中國。他還說即使美中達成貿易協議，目前對中國所課55%關稅不會改變。

路透報導，美中兩國談判代表今天稍早同意一份框架，讓彼此間脆弱的貿易戰休兵重返正軌；數小時後美國總統川普（Donald Trump）表示，美中貿易協議已經「達成」。

美方談判代表之一盧特尼克（Howard Lutnick）其後接受美國財經媒體CNBC訪問時，被問到美國對中國課徵的關稅水準是否將維持不變，他回答：「絕對是如此。」

依照川普說法，這份貿易協議將使中國解除稀土礦物和其他關鍵工業材料的出口限制，但協議尚待川普和中國國家主席習近平雙方簽署批准。

盧特尼克受訪時還被問到，有關美國對中國實施的晶片出口管制，具有國家安全因素的晶片作為美國的談判工具，美方的底線為何？

他回答說：「我們很顯然正與中國在人工智慧（AI）比賽中競爭，所以我們不會就這樣把我們最好的晶片給他們。」

盧特尼克進一步表示，中國當然想要這些晶片，「他們問了20次、30次」，而美方總是說不；但美國有必要確保當中方掀出稀土和磁鐵等底牌時，美方也有底牌可掀。

他舉例說，美國有太多東西可以制衡中國，例如飛機零件及生產塑膠所需的乙醇。當中國「無法儲備飛機零件，如果1架飛機的1個零件壞了，你的飛機無法飛」；「他們的乙醇98%由我們供應，沒有乙醇就沒有塑膠，想想看如何嘗試讓缺少塑膠的經濟體運作」。

盧特尼克還透露，中方已同意檢視如何與美國有更多生意往來。他並表示，美國與其他國家的貿易協議可預期下週開始陸續談成。

貿易協議 川普 關稅

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