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馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

世界新聞網╱即時報導
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圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)
圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)

據三位知情人士透露，川普總統在周一深夜接到了馬斯克（Elon Musk）的電話，導致這位億萬富翁在11日（周三）稍早公開表示，為自己在上周雙方非同尋常的公開攤牌中對總統的攻擊道歉。

紐約時報報導，據其中兩位知情人士透露，馬斯克在周五與副總統萬斯(J.D. Vance)和白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)私下談及休戰的途徑之後與川普先生聯繫的。這兩位不願透露姓名的人士描述了他們私下討論的內容。

馬斯克周三早些時候在發文表示，「我對上周一些針對總統@realDonaldTrump的貼文感到後悔，那些話說得太超過了。」

川普總統和馬斯克的代表都沒有回應置評要求。

自從上周四兩人分別在橢圓型辦公室和社群媒體上進行了一系列尖銳的人身攻擊後，馬斯克花了好幾天時間表示他希望與總統和好。

馬斯克在與范斯、威爾斯談話的第二天，刪除了社交媒體上暗示總統牽涉「艾普斯坦檔案」(Epstein files)帖子。而川普則稱沒有興趣與馬斯克談話，和他已經結束了；但在幕後，雙方陣營的顧問都在努力安排緩和。

馬斯克 川普 白宮

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