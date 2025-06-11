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川普掃蕩無證移民 家得寶為何成了焦點？

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川普掃蕩無證移民 家得寶為何成了焦點？

記者顏伶如／即時報導
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ICE探員在家得寶停車場抓捕有前科的移民。（路透）
ICE探員在家得寶停車場抓捕有前科的移民。（路透）

華爾街日報(WSJ)11日分析，川普政府掃蕩無證移民的行動引起爭議，居家修繕零售巨擘家得寶(Home Depot)儼然成為焦點；白宮命令移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)盯緊家得寶，打亂家得寶與聚集分店門外等著打零工的勞工之間關係。

一波波掃蕩行動過後，如今在家得寶分店外等待打零工機會的人數已經減少，家得寶與無證移民勞工之間的關係則面臨各界檢視。白宮要求移民和海關執法局提高遣返人數，包括針對家得寶分店展開掃蕩的遣返人數。

報導指出，在家得寶停車場等待打零工機會的勞工，其中許多人在美國都沒有合法的移民身分。日前在新澤西州北部家得寶分店外，少數幾人聚集等候包商提供打工機會，人數明顯比幾個月前減少許多。位於洛杉磯地區的家得寶兩家分店，保全人員則要求聚集在店外的幾名男子只能停留在人行道上。休士頓都會區的家得寶三家分店，最近則看不到有等候打零工的民眾在店外聚集。

家得寶與打零工族群有著數十年之久的關係，這批勞工為身為家得寶客戶的建築包商公司或一般屋主提供服務。家得寶並不為零工服務背書。

不管是支持移民或反對移民的陣營，都曾對家得寶提出批判。某些團體指責家得寶助長無證客打工，也有團體要求家得寶應該為改善無證客打工環境做出更多。

移民探員6日在洛杉磯以西語裔居民為主的西湖(Westlake)社區家得寶分店展開掃蕩行動，引發洛杉磯地區持續數日的抗爭與暴動。

身為川普移民政策重要推手的白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)，5月底要求移民和海關執法局對於在家得寶停車場、 7-Eleven便利商店等地點遭到逮捕的無證客加快遣返。

家得寶發言人說，不曾接到分店附近將有移民掃蕩的通知，公司也沒有配合移民官員的任何行動。發言人說，家得寶在洛杉磯的區域主管已經通知各個分店經理，如果看到分店附近有任何移民活動，都要在第一時間向公司總部通報；區域主管同時提醒家得寶員工，基於自身安全起見，最好避免跟移民官員互動，受到移民掃蕩影響的地點，家得寶允許員工帶薪休假。

今年4月，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)探員在加州波莫納(Pomona)家得寶分店外至少拘捕9名打工族。法院紀錄顯示，墨西哥移民馬金-里昂(Martin Majin-Leon)在自家商店門口停車場遭到持槍海關與邊境保護局探員逮捕，接下來探員轉往家得寶分店逮捕零工。

「洛杉磯中美洲資源中心」(Central American Resource Center of Los Angeles)執行主任艾瑞瓦羅(Martha Arévalo)說，以前家得寶西湖社區分店停車場經常聚集數百人等著打零工，後來減少到只剩寥寥幾人。

移民 洛杉磯 白宮

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