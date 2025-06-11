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ICE在白宮壓力下以多重管道擴大逮捕 出錯機率增加

記者顏伶如／即時報導
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移民和海關執法局在白宮壓力下以多重管道擴大執法，但出錯機率隨之增加。示意圖。(美聯社)
移民和海關執法局在白宮壓力下以多重管道擴大執法，但出錯機率隨之增加。示意圖。(美聯社)

紐約時報11日報導，川普政府要求拘捕無證移民人數必須創新紀錄，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)在白宮壓力下以多重管道擴大執法，但出錯機率隨之增加。

報導指出，為了大幅提高非法移民逮捕人數，移民和海關執法局除了在全國各地工作地點加強掃蕩，還為執法人員安排每周七天都能加入支援的班表，原本專門負責追蹤人口走私等犯罪的調查人員，現在也投入查緝無證移民的任務行動。

另外，移民和海關執法局推出檢舉熱線(tip line)，呼籲社會大眾提供有關非法移民的線索。5月間，巴爾的摩地區有5名男子在一處停車場遭到移民幹員逮捕，線索就來自檢舉專線。

根據紐約時報取得公文，移民和海關執法局還尋求高科技幫忙，使用俗稱「外國人追蹤器」(Alien Tracker，Atrac)的新款地圖定位應用程式，鎖定已被下達驅逐令的對象並迅速展開逮捕、驅逐，應用程式結合了來自不同政府機關的檔案數據。

不過，前任官員說，川普政府高層官員施壓所創造的氛圍，讓移民和海關執法局行動出錯的機率增加。

前總統歐巴馬任內的移民和海關執法局局長莎拉·薩爾達尼亞(Sarah Saldaña)說：「大家將看到某些人員被逼到極限，倉促之下沒辦法把事做好，例如移民身分資料沒有搞對。」

對於川普來說，遣返行動成果如何，帶有高度政治風險，因為川普能夠二度執政就是建立於對大規模遣返無證移民的承諾。根據紐約時報取得政府內部統計，川普就職以來，累計已有20多萬名無證移民被遣返回祖國或第三國。2024年底時被發布驅逐令的無證移民人數有140萬人，川普上台以來實際遣返人數，只有其中少部分。

知情官員透露，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)5月間在移民和海關執法局總部開會時，詢問主管官員今年能否達到遣返100萬人的目標。

前總統拜登任內的移民和海關執法局幕僚長郝瑟爾(Jason Houser)說，移民和海關執法局人員如今經常處於焦慮，「大家心知肚明這是在玩米勒的遊戲，與公共安全或國家安全無關，純粹只是要達到數字目標，就這麼簡單」。

移民和海關執法局邁阿密辦公室主任芮帕(Garrett Ripa)說，某些ICE幹員值勤時間極長，因為要確保一整周的班表都有人到班。

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