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解放日關稅宣布6天內 國會議員買賣股票700宗

編譯潘勛／即時報導
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4月2日「關稅解放日」宣布後，國會議員及其家屬買賣股票，民主黨人卡納(圖)和共和黨人布雷斯納罕，傳買賣最多。(美聯社)
4月2日「關稅解放日」宣布後，國會議員及其家屬買賣股票，民主黨人卡納(圖)和共和黨人布雷斯納罕，傳買賣最多。(美聯社)

川普總統4月2日宣布「解放日」(Liberation Day)關稅之後，十來位國會議員及其家屬六天內進行700多宗股票交易，凸顯備受爭議的做法，而有些國會議員提議加以禁止。

華爾街日報(WSJ)10日報導，川普4月2日宣布該全面關稅，4月9日又宣布許多關稅暫停實施，根據交易申報資料，從2日到8日這六天期間，國會議員及其家屬買進最多的個股，有萬機儀器(MKS Instruments)、摩根大通(JPMorgan Chase)，而拋售最的個股，有漢威聯合國際(Honeywell International)及威士卡(Visa)。

WSJ分析股票買賣申報資料發現，過去呼籲禁止國會議員買賣股票的兩名聯邦眾議員：民主黨人卡納(Ro Khanna)和共和黨人布雷斯納罕(Rob Bresnahan Jr.)，現傳出自己或其家中買賣最多的股票。

川普宣布解放日關稅後，股市劇烈動盪，史坦普500指數(S&P 500)連兩個交易日大跌逾4.5%，創下2020年3月股市崩盤以來最大跌幅，股市市值消失逾6兆元。

4月2日「關稅解放日」宣布後，國會議員及其家屬買賣股票，民主黨人卡納和共和黨人布...
4月2日「關稅解放日」宣布後，國會議員及其家屬買賣股票，民主黨人卡納和共和黨人布雷斯納罕(圖)，傳買賣最多。(美聯社)

川普8日宣布暫停實施關稅90天之後，股市上揚之劇烈也一樣；科技股占絕大多數的那斯達克指數4月9日單日便漲12%，創24年來單日最佳紀錄。此後股市大致上一直上漲，出現的U形逆轉讓主要指數都抹平4月的損失。

川普宣布解放日關稅後，股市交易大增。眾院議員及其家屬4月交易量，多於過去一整年任何一個月。

國會議員股票買賣規定，只要求議員們要報告交易價格範圍，不必明指出股票交易數量或價錢。因此對即買又賣的國會議員，並無法得知他們那一周的買賣活動是賠是賺。舉個例子，標準的申報只說某個議員某一天買賣個股在1001元到1萬5000元之間，確切的投資規模及付出的價格無法知悉。

國會曾考量各種提案，禁止議員及其家屬買賣個股，要求他們把投資資金轉入共同基金，或者把投資組合交給理財經理人處理。2012年立法通過，禁止內線交易，而且強制要申報。因川普貿易政策引發股市動蕩之後，國會議員們再度討論要限制股票交易。

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