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華府周六閱兵 川普：抗議民眾將面對強大維安

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普10日為在洛杉磯部署國民兵和陸戰隊的決定做辯護，並表示，如果華府14日舉行的閱兵式上有民眾出來抗議，將會面對強大的維安（big force）。

針對川普政府未經州政府同意就部署國民兵和陸戰隊來應付洛杉磯的抗議，川普10日表示，如果聯邦政府不及時介入，洛杉磯恐陷入一片火海，變成一片焦土。

川普認為，部分在洛杉磯發生的抗議行動可以被稱為「叛亂」（insurrection），並再度指控抗議民眾是職業的叛亂分子、麻煩製造者、煽動者，指他們收錢來製造混亂；川普並指控，這是一場被計畫出來的災難（planned disaster），認為抗議的民眾手上有工具、武器。

川普也表示，他一天前曾與加州州長紐森（Gavin Newsom）通話；川普說，他告知紐森做得非常差勁；川普也形容說，在他部署軍隊以前，洛杉磯是被圍困了（under siege），指洛杉磯警方當時無力處理情況，情況已經失控。

此次洛杉磯爆發的大規模抗議，因美國移民及海關執法局（ICE）日前在洛杉磯發動突襲搜索行動而起，川普表示，這可能是未來更多行動的起點，並認為，這次ICE行動的強度並不大，川普向全國喊話表示，未來如果再展開行動，將會用同樣或更強的力度。

美國即將於6月14日舉行盛大閱兵式，慶祝美國陸軍建軍250周年，川普說，最近很多國家都在慶祝二戰勝利，但美國贏得了戰爭卻是唯一沒有慶祝勝利的國家，並表示，如果不是因為美國，盟友可能要講德語或日語。

川普說，如果當天出現任何抗議，他們將會面臨非常強大的維安，並指這些人討厭美國。

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