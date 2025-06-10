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路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

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路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

國際中心、中央社／綜合外電
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美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾在倫敦與中國代表會面。美聯社
美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾在倫敦與中國代表會面。美聯社

一名美國官員10日告訴路透，美國和中國在倫敦的貿易談判已結束。美中正尋求在出口管制的議題上取得突破，避免兩大強權之間出現新的裂痕。但隨後美國財政部發言人卻表示，雙方的磋商仍在進行中。

美國和中國代表今天在英國倫敦舉行第2天的貿易談判，美方代表之一商務部長盧特尼克對媒體記者表示，談判進行順利。雙方尋求在出口管制上能突破僵局，以免爆發新一波貿易戰。

路透報導，盧特尼克（Howard Lutnick）說：「昨天（談判持續了）一整天，我預期今天也會談一整天。...談判持續順利進行，我們花很多時間共處。」

美中兩國5月在瑞士日內瓦舉行首輪貿易談判時，雙方皆同意讓步以免陷入全面貿易禁運。不過，兩國此後仍相互指責對方以多項出口管制措施來試圖掐住供應鏈，如今雙方談判尋求就此達成協議。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）昨天表示，若中國加快稀土和磁鐵的出貨速度，美國可取消近期對一些貨物實施的出口管制，例如半導體。稀土和磁鐵對美國經濟至關重要。

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