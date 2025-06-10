我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

司法部長公布洛城暴動對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

川普稱若過去3晚沒派兵 洛杉磯將成焦土

川普與馬斯克鬧翻後 白宮擬保留星鏈服務

中央社華盛頓9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
獵鷹9號火箭搭載星鏈衛星從美國佛州發射升空。(路透)
獵鷹9號火箭搭載星鏈衛星從美國佛州發射升空。(路透)

美國總統川普9日表示，他並無計畫在白宮停用太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈服務，但考慮將他的特斯拉電動車移走。川普上周末宣布，他和這2家公司執行長馬斯克的關係已經告終。

路透報導，川普（Donald Trump）告訴記者：「我可能會稍微移動那輛特斯拉（Tesla），但我不認為我們會移除星鏈（Starlink），這是個很棒的服務。」

今年3月，川普表示他已向馬斯克（Elon Musk）購買1輛紅色的特斯拉Model S。當時馬斯克仍是川普關係密切的盟友。

白宮官員上周透露，川普與馬斯克鬧翻之後，川普可能賣掉他的特斯拉座車。上周這輛車被目擊仍停在白宮停車場。

川普7日說自己無意與馬斯克和好，但他今天又稱，如果馬斯克主動打電話給他，他不會介意。

川普說：「我們曾有良好關係，我只希望他一切順利。」馬斯克則在社群平台X的川普評論影片下方回應愛心表情符號。

兩人5日公開決裂後，馬斯克近日已刪除部分批評川普的社群媒體貼文，其中包括1則表示他支持彈劾川普的貼文。

親近馬斯克的消息人士透露，他已不像先前那麼憤怒，他們相信馬斯克可能希望修復與川普的關係。

川普 馬斯克 特斯拉

上一則

川普稱若過去3晚沒派兵 洛杉磯將成焦土

延伸閱讀

川普稱若過去3晚沒派兵 洛杉磯將成焦土

川普稱若過去3晚沒派兵 洛杉磯將成焦土
亞洲散戶抄底美股的熱潮退散 等待川普下次再推「跳樓大拍賣」

亞洲散戶抄底美股的熱潮退散 等待川普下次再推「跳樓大拍賣」
邊境沙皇威脅逮捕 紐森喊「銬」 川普：我若是霍曼就抓

邊境沙皇威脅逮捕 紐森喊「銬」 川普：我若是霍曼就抓
特斯拉遭降級、馬斯克與川普鬧翻 為何股價還能上漲？

特斯拉遭降級、馬斯克與川普鬧翻 為何股價還能上漲？

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注