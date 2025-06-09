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洛杉磯抗議爆衝突 馬斯克對川普態度大轉變？

世界新聞網╱即時報導
馬斯克與川普因「大而美法案」閃電決裂。(美聯社)
馬斯克與川普因「大而美法案」閃電決裂。(美聯社)

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)與川普總統之間的公開敵對或許正在逐漸消退。福斯新聞網(Fox News)9日報導，馬斯克辭去政府效率部（DOGE）負責人一職後，上周四突然和川普互相尖銳批評；但在周末洛杉磯爆發移民執法引發抗議之後，這位科技巨頭似乎向川普政府伸出了橄欖枝。

馬斯克和川普之間的緊張關係源於川普力推的「大而美法案」，馬斯克一度聲稱如果不是他的支持、川普不會贏得 2024年的大選；但他在周日分享了川普的Truth Social關於周五洛杉磯抗議的帖文，表示對政府的處理方式有所認同。

「紐森（Gavin Newscum）州長和貝斯(Karen Bass)市長應該為他們所做的絕對可怕的工作向洛杉磯人民道歉，包括正在發生的洛杉磯暴亂，」川普周日晚間在帖子中表示，「這些不是示威者，他們是搗亂者和叛亂者」。

此外，馬斯克還在X轉貼了副總統范斯（J.D. Vance)的一則帖文。

「這個時刻需要果斷的領導，」范斯分享了川普的帖文截圖。「總統不會容忍暴亂和暴力」。

川普表示，他的內閣成員，包括國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)和司法部長邦迪（Pam Bondi），將「採取一切必要的行動」來阻止暴亂和 「移民入侵」。「秩序將恢復，非法移民將被驅逐，洛杉磯將獲得自由，」川普在帖子中說。

馬斯克顯然支持川普政府對抗議的處理方式，在此之前，川普周五曾對福斯新聞表示，「埃隆完全失控了」。總統也表示，他沒有興趣與馬斯克通話，反駁媒體報導指兩人在公開爭執後，會進行談話的說法。

白宮並未立即回應福斯數位新聞(Fox News Digital)的置評要求，說明兩人是否已經冰釋前嫌；馬斯克也沒有立即回應。

白宮在聲明中表示，洛杉磯周五因移民局逮捕驅逐非法移民而爆發騷亂，川普已採取行動回應，並宣佈將向洛杉磯部署2000名國民衛隊士兵，以「處理任由其發酵的不法行為」，周日至少有300名士兵抵達。

川普 馬斯克 洛杉磯

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