中美經貿磋商機制首次會議 倫敦登場

(路透)

新華社快訊，當地時間6月9日，中共 中央政治局委員、國務院 副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。

另據人民日報報導，此次會談旨在落實兩國元首戰略溝通。 6月5日晚，中國國家主席習近平 應約與美國總統川普通電話。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。

兩國各界和國際社會高度關注此次會談，認為中美經貿關係既對兩國意義重大，也對世界經濟穩定和發展有著重要影響，期待中美此次會談在日內瓦會談的基礎上，進一步妥處分歧、加強合作，推動兩國經貿關係健康發展。

作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，中美經貿磋商機制的建立為兩國彌合經貿領域分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件，也為此次會談奠定了以務實態度，坦誠對話、平等協商的基調。

英國政府發言人8日表示，英國倡議自由貿易，貿易戰對任何國家都沒有好處，英國歡迎中美貿易會談。

路透、天空新聞台網站等英國媒體指出，中美在倫敦舉行的新一輪會談引起各界高度關注，中美展開面對面對話將有助於加強雙方經貿關係，深化相互理解信任。