我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中美經貿磋商機制首次會議 倫敦登場

紐約民代指ICE移民執法 抓捕的良民遠多於犯罪者

中美經貿磋商機制首次會議 倫敦登場

記者葉文義/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
(路透)
(路透)

新華社快訊，當地時間6月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。

另據人民日報報導，此次會談旨在落實兩國元首戰略溝通。 6月5日晚，中國國家主席習近平應約與美國總統川普通電話。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。

兩國各界和國際社會高度關注此次會談，認為中美經貿關係既對兩國意義重大，也對世界經濟穩定和發展有著重要影響，期待中美此次會談在日內瓦會談的基礎上，進一步妥處分歧、加強合作，推動兩國經貿關係健康發展。

作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，中美經貿磋商機制的建立為兩國彌合經貿領域分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件，也為此次會談奠定了以務實態度，坦誠對話、平等協商的基調。

英國政府發言人8日表示，英國倡議自由貿易，貿易戰對任何國家都沒有好處，英國歡迎中美貿易會談。

路透、天空新聞台網站等英國媒體指出，中美在倫敦舉行的新一輪會談引起各界高度關注，中美展開面對面對話將有助於加強雙方經貿關係，深化相互理解信任。

國務院 習近平 中共

上一則

淡化馬斯克國會影響力 強生：他擋不了預算案

延伸閱讀

WSJ：美中談判焦點從關稅轉出口管制 華府勢必施壓北京

WSJ：美中談判焦點從關稅轉出口管制 華府勢必施壓北京
中國官媒：美中貿易不平衡是偽命題 癥結在美方

中國官媒：美中貿易不平衡是偽命題 癥結在美方
川普首席經濟顧問：美中倫敦會談聚焦稀土相關協議

川普首席經濟顧問：美中倫敦會談聚焦稀土相關協議
美中9日倫敦啟動第二輪貿易談判 六議題聚焦

美中9日倫敦啟動第二輪貿易談判 六議題聚焦

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

2025-06-02 07:10
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射

3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期