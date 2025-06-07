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川馬鬧翻 NASA、國防部急尋SpaceX替代方案

編譯徐薏茹／即時報導
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川普和馬斯克鬧翻，國家航太總署(NASA)及國防部敦促馬斯克旗下公司SpaceX的競爭對手加速研發替代火箭和太空船。圖為SpaceX在德州的基地。(路透)
川普和馬斯克鬧翻，國家航太總署(NASA)及國防部敦促馬斯克旗下公司SpaceX的競爭對手加速研發替代火箭和太空船。圖為SpaceX在德州的基地。(路透)

在川普和馬斯克(Elon Musk)鬧翻，川普威脅取消馬斯克的政府合同後，國家航空暨太空總署(NASA)及國防部過去這一周迅速行動，敦促馬斯克旗下公司SpaceX的競爭對手加速研發替代火箭和太空船。

馬斯克揚言SpaceX將停止太空船飛龍號(Dragon)任務，令政府官員感到震驚，若飛龍號停止任務，NASA將無法送太空人到國際太空站(ISS)。

盡管馬斯克之後撤回這一威脅，但已經引起NASA官員及國防部的警覺，凸顯出政府對SpaceX的重度依賴。

SpaceX與政府簽訂數十億元的合約，負責將太空人及物資載運至ISS，並為國防部發射衛星，另外還研發情報單位使用的衛星，更令人擔憂的是，SpaceX的競爭對手進展緩慢，SpaceX主宰該領域，政府選擇並不多。

華盛頓郵報採訪十幾名業界與政府人士，報導內部反應。一名NASA官員說，起初看到川普和馬斯克在社群媒體上的爭吵覺得頗有娛樂性，但當馬斯克聲稱要停飛飛龍號時，「事情真的變得非常可怕。」國防部的反應也類似。

有四人透露，自5日川普和馬斯克在社群媒體上互嗆後，政府官員已經聯繫Rocket Lab、Stoke Space及亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的藍源(Blue Origin)等至少三家商業太空公司，詢問他們的火箭狀態，以及可承接政府任務的時間。

Sierra Space太空公司的人員5日也曾與NASA官員會面，該公司研發的逐夢者(Dream Chaser)太空飛機可以運載物資至太空站。

馬斯克的言論也令國會憂心，消息人士透露，一個關鍵的國會委員會詢問波音(Boeing)星際飛機(Starliner)的狀態；NASA打算使用Starliner及SpaceX的飛龍號一同運載人員至太空站，但Starliner進度落後多年，並且在去年夏季的第一次太空載人任務中出現許多問題，NASA認為讓波音載送人員並不安全。

但在馬斯克威脅要停飛飛龍號後，國會人員希望了解Starliner何時能夠準備好再度起飛，近幾個月NASA未透露太多關於Starliner的細節，但6日NASA發布聲明回應記者的問題，表示待系統認證及Starliner的技術問題解決後，計畫讓Starliner於2026年初飛往太空站，NASA仍在評估是否讓Starliner搭載太空人或者僅運載物資。

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