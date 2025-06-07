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上訴法院裁決 川普可禁美聯社採訪白宮活動

上訴法院裁決 川普可禁美聯社採訪白宮活動

中央社華盛頓6日綜合外電報導
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聯邦上訴法院6日裁決，總統川普目前可以禁止美聯社參與部分白宮媒體活動。(美聯社)
聯邦上訴法院6日裁決，總統川普目前可以禁止美聯社參與部分白宮媒體活動。(美聯社)

美國聯邦上訴法院6日裁決，總統川普目前可以禁止美聯社參與部分白宮媒體活動，暫緩執行下級法院允許美聯社記者採訪的命令。

法新社報導，由於美聯社決定繼續使用「墨西哥灣」（Gulf of Mexico），而非川普規定的「美國灣」（Gulf of America）一詞，導致旗下記者與攝影記者自今年2月中旬起遭禁止進入橢圓形辦公室與搭乘總統專機空軍一號（Air Force One）。

聯邦地區法院法官麥費登（Trevor McFadden）4月認為此舉違反保障言論與新聞自由的美國憲法第一修正案。

但華盛頓聯邦上訴法院合議庭6日裁決，在等待上訴期間，政府可以繼續禁止美聯社進入「受限制的總統專用空間」，並稱這不受第一修正案保護。

裁決書提到：「因此，白宮保留自由裁量權，包括根據觀點決定哪些記者可以獲准（參與活動）。」

「此外，若不暫緩執行，政府將承受無法彌補的傷害，因為這項禁令侵犯總統的獨立性與對他私人工作場所的控制權。」

裁決公布後，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上稱讚：「今天對美聯社取得一大勝利。」

「他們拒絕陳述有關美國灣的事實或真相。假新聞！！！」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也表達相同看法，她在社群平台X上寫道：「勝利！如同我們一直以來所說的，沒人保證美聯社能獲得在橢圓形辦公室、空軍一號機上與其他敏感地點採訪總統川普的特殊權限。」

美聯社是一家有180年歷史的新聞機構，長期以來一直是美國新聞業的支柱，目前仍拒絕撤回繼續使用「墨西哥灣」一詞的決定。

美聯社在編採手冊中強調，墨西哥灣「一詞已經沿用超過400年」，美聯社「將以其原本的地名稱呼此區，同時認知到川普選擇的新名字」。

墨西哥灣 川普 白宮

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