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馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

世界新聞網王若馨／即時報導
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馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)
馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)5日下午3時10分推文表示：「該是時候丟出真正的重磅炸彈了。川普總統在艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的名單上。這就是他不想讓名單曝光的真正原因。」

艾普斯坦是一名美國富豪與性犯罪者，因涉嫌經營未成年少女性交易圈而臭名昭著，2019年在獄中離奇身亡，引發全球關注與陰謀論；川普曾承諾上台後會公布艾普斯坦案的完整檔案。

川普今日稍早在馬斯克連續推文砲轟預算法案後，在真實社群(Truth Social)連發兩則文章：「我的耐心被伊隆(馬斯克)磨光了，我請他離開。我也取消了強迫大家購買電動車的政策(他早就知道我會這麼做的)，結果他整個抓狂！」

川普還說：「在我們的預算中省下數十億美元最簡單的方法，就是終止伊隆(馬斯克)獲得的政府補助與合約。我一直很驚訝拜登沒這麼做。」

特斯拉股價今日下午大跌，下午3時25分一度跌至275.63美元，下午4時收在284.7美元，下跌14.26%。

艾普斯坦生前結交大量政商界名流，他與川普認識的事並非秘密，兩人在1990年代就曾在派對中合影。

馬斯克2014年在浮華世界(Vanity Fair)派對上，也曾被拍到與艾普斯坦女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)站在一起，但馬斯克表示自己並不認識她，而是麥斯威爾「突然走過來加入了拍照」。

麥斯威爾目前在佛州塔拉哈西的女子監獄服刑，她於2021年被判是艾普斯坦性侵未成年少女的幫兇，刑期20年。

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