「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)周四在X平台連發出多則貼文，表達對預算法案的強烈不滿，並聲稱：「沒有我，川普 總統2024年就會輸掉大選。」

他寫道：「若沒有我，川普會輸掉大選，民主黨會奪下眾院 ，共和黨在參院會是51席對上民主黨49席。」

他接著補上一句：「真是忘恩負義(ingratitude)。」

馬斯克也翻出多位共和黨領袖昔日的發言，包括參院領袖熊恩(John Thune)、眾院議長強生(Mike Johnson)，以及川普本人，並接連發文質疑：「2020年的熊恩哪裡去了？」、「2023年的強生哪裡去了？」、「曾經寫下這些話的川普總統又在哪？」

他還引用電影「追殺比爾」片名作為雙關：「Kill Bill！(意指「砍掉法案」，同字異義)」

川普周四上午在橢圓辦公室說，馬斯克對該法案的批評，讓他感到失望，因為「伊隆(馬斯克)幾乎比在座所有人都了解這項法案的內部運作」，「之前他沒反對這個法案，直到電動車激勵措施被迫削減後，他才開始有意見」。

馬斯克則在X平台反駁：「不是那樣的，我根本沒看過這份法案，它是在深夜匆忙通過的，國會裡幾乎沒人來得及看！」

此外，馬斯克還發起一項置頂投票：「美國是否該為80%的中間選民創建一個新政黨？」

擷自美東時間下午3時，有逾51萬人投票，超過83.1%網友投「是」。