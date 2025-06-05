川普公告列哈佛種種罪狀 白宮與名校對峙僵局再升溫

白宮宣布，國際學生入讀哈佛大學（Harvard University）的入境將被「暫停與限制」6個月。（路透）

美國總統川普 試圖撤銷哈佛大學 招收國際學生的權利，但遭法官裁定暫停後，他昨天又宣布禁止即將到哈佛就讀的外籍生獲得簽證，白宮與這所全球知名學府的對立僵局再度升級。

白宮昨晚發布的公告宣布，國際學生入讀哈佛大學（Harvard University）的入境將被「暫停與限制」6個月，已經在校的海外學生的簽證則可能遭終止。

這道命令寫道：「哈佛的行為讓哈佛成了不適合外籍學生與研究人員前來的目的地。」

哈佛發言人透過聲明回應：「這是政府再度採取的非法報復性行為，侵犯美國憲法第一修正案賦予哈佛的權利。哈佛將持續保護校方的國際學生。」

據報導，美國國務院日前指示大使館與領事館，加強審查出於任何目的前往哈佛的簽證申請。國務院上周也要求全球各地大使館，暫停安排新的學生簽證 面試。

哈佛也面臨自身聯邦經費被削減、免稅資格遭取消等威脅。

以下為時代雜誌（TIME）彙整的當前情況。

川普最新公告有何作用？

白宮公告暫停尋求在哈佛就讀或參與交換計畫的外國公民入境，即刻生效。90天後，當局將重新評估是否延長這道命令，否則它將在公布後6個月到期。

這項公告適用透過學生與交換訪客計畫（Student and Exchange Visitor Program），試圖進入美國赴哈佛就讀的外籍人士，其他大學不在受限行列。公告還指示美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），逐案「考慮」是否撤銷已在美就讀哈佛的外國公民所持有的F、M或J簽證。

這道命令允許以例外處理那些「入境美國符合（美國）國家利益」的人，具體情況由魯比歐、國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）或他們各自指派的人士決定。

川普為何鎖定哈佛大學？

根據最新公告，美國政府斷定「哈佛大學不再是值得信任的國際學生及交換訪客計畫管理機構」。

公告指出，當局擔憂哈佛校內的犯罪情形、與國土安全部合作不足、與包括中國在內的外國勢力有所牽連，還有涉嫌違反公民權利。

這份公告主張：「哈佛大學校內犯罪率－包含暴力犯罪率－近年大幅上升。」公告補充說明，哈佛「未懲戒校園內至少部分類型的違規行為」。

公告也指控，哈佛拒絕提供國土安全部所要求關於外國學生的「已知非法活動」、「已知危險及暴力活動」、「對其他學生或大學教職人員構成的已知威脅或權利剝奪」，以及這些活動「是否在校園發生」等資訊。

這份公告總結：「哈佛的行為顯示，它若非未充分通報對外國學生的懲戒紀錄，就是沒有認真管理監督其外籍生。」

公告也引述哈佛大學學生報「哈佛紅報」（Harvard Crimson），該報今年稍早報導，哈佛從外國政府獲得1億5000萬美元資金，超過其他任何一間同屬常春藤聯盟（Ivy League）的大學。

川普（Donald Trump）最新公告還引述共和黨領導的聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）5月發布的信函，信中指控「哈佛多次接待並訓練中國共產黨準軍事組織成員」。

最後，公告聲稱哈佛「持續藐視其教職員生的公民權利」，以及「持續拒絕給予勤奮美國人平等機會」，同時招收來自未奉行平等主義國家的學生，包括那些試圖摧毀美國及其盟友，或消滅整個種族的國家。