川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

美國總統川普在6月5日與習近平通話。（美聯社）

美國總統川普 5日與中國國家主席習近平 通話，雙方討論到美中之間的貿易協議；川普指出，習近平邀請川普和第一夫人訪問中國，他也邀請習近平訪美。

川普5日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與習近平通話約1小時30分鐘，雙方討論美中近期達成的貿易協議；川普認為，雙方通話獲得對兩國來說非常好的結果。

川普指出，接下來將不再會有稀土礦產的問題，並表示，美中貿易代表將再度會面，不過尚未決定地點。

川普指出，美國方面將由財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）代表出席。

川普指出，習近平在通話中邀請川普和第一夫人梅蘭妮亞訪問中國，他也回邀習近平訪美；川普說，作為兩大國的領袖，這是雙方都期待的。

川普表示，雙方的對話聚焦在貿易上，並沒有討論到其他包括俄烏戰爭、伊朗 等議題。

川普在Truth Soical發文說：「我剛與中國國家主席習近平結束了一通非常良好的電話通話，雙方討論了我們近期達成並同意的貿易協議中一些細節。這通電話約持續了一個半小時，為兩國帶來了非常正面的結果。」

他寫道，「關於稀土產品的複雜性，現在應該已無疑慮。我們各自的團隊將在近期於尚待確認的地點會面。美方將由財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、以及美國貿易代表葛里爾擔任談判代表。」

川普說，「習主席盛情邀請我與第一夫人訪問中國，我也予以回應。作為兩個偉大國家的元首，我們都十分期待這次互訪。」

「這次對話幾乎全程聚焦在貿易議題，並未討論與俄烏戰爭或伊朗相關的任何事宜。我們將在近期公布會談的時間與地點，屆時會向媒體說明。感謝大家關注此事！」