顛覆數十年移民政策？庇護申請者擬禁獲得「工作許可」

庇護申請者無法拿到工作許可，恐為了養家活口而轉入地下經濟，非法打工。示意圖。（路透）

哥倫比亞廣播公司(CBS)3日報導，國土安全部 官員透露，川普政府正在研議新規，打算禁止絕大多數庇護 申請者取得工作許可（work permit）。

國土安全部官員匿名受訪時說，美國國籍暨移民 局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)官員正在草擬的草案，可能顛覆實施數十年的移民政策。根據新規內容，在美國合法居留的庇護申請人，等候案件審理期間申請工作許可將遭到無限期暫停(indefinite pause)。

移民倡議人士說，庇護申請者無法拿到工作許可，將對家庭生計造成衝擊，迫使移民為了養家活口而轉入地下經濟，非法打工。

1990年代開始，聯邦法律允許移民機關主管核發工作許可給庇護申請者，如果庇護申請案件審議拖延超過180天。一般而言，提出庇護申請的150天之後，就可以開始申請工作許可。

根據國籍暨移民局研議新規，未來必須等到庇護申請案審理完全結束，才能申請工作許可。官員指出，由於積案數量龐大、作業程序面臨限制，大約40%庇護申請案拖延兩年仍未處理。

國土安全部官員指出，即使庇護申請案在180之內完成審理，研擬新規還要求庇護申請人必須再等一年，才有資格申請工作許可。

國土安全部發言人對CBS發表聲明說，對於正在研議中的可能決策並不發表評論。

聯邦政府統計數據顯示，國籍暨移民局目前正在處理大約150萬件庇護申請，另外200萬件庇護申請已交由移民法院審理。

「庇護尋求倡議計畫」(Asylum Seeker Advocacy Project)共同執行主任克魯茲(Conchita Cruz)說，禁止工作許可將傷害移民社區，也傷害雇主。克魯茲表示，庇護申請者從事各行各業重要工作，從醫生到醫院清潔工都有。