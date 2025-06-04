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NBC：ICE大規模掃蕩無證移民 成聯邦執法重點

記者顏伶如／即時報導
一名美國移民與海關執法局（ICE）官員。（路透）
一名美國移民與海關執法局（ICE）官員。（路透）

國家廣播公司(NBC)4日獨家報導，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)最新一波大規模掃蕩，凸顯川普政府聯邦執法行動已改以移民為重點，其他機關紛紛派員支援移民和海關執法局，司法部人員也變成以移民為鎖定目標的團隊，移民相關案件則成為聯邦政府優先事項。移民身分(immigration status)如今是聯邦檢察官是否起訴的第一考量。

消息人士透露，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)5月中旬對於無證移民逮捕、遣返人數過低感到不滿，開會時揚言每天拘捕人數若未達3000人，就要開除移民和海關執法局高層官員。米勒說，移民和海關執法局各地分局如果每個月逮捕人數位居全國統計排行榜最後10%，主管官員也將被炒魷魚。

報導指出，米勒發飆的數周之後，移民和海關執法局推出川普政府執政迄今規模最大的移民掃蕩行動。「全面行動」(Operation At Large)是移民和海關執法局主導的全國行動，旨在擴大逮捕無證移民，來自不同聯邦機關的5000名人員以及2萬1000名國民兵(National Guard)參與任務。

執法機關官員與軍方主管說，從其他執法機關調派龐大人力支援移民掃蕩，讓配合機關出現資源緊縮，維護國家安全的核心任務受到排擠。

報導指出，這是川普總統落實大規模遣返計畫讓聯邦執法機關重新定位的另一個實例，官員把各種資源轉為用做移民相關案件查緝，包括非暴力違規事項在內，用來調查其他犯罪的時間與注意力因此減少。

「全面行動」有3000名移民和海關執法局幹員參與任務，其中1800人原本負責國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations，HSI)跨國犯罪案件，平日工作不包括逮捕非暴力犯罪的無證客。

「全面行動」有2000名司法部旗下人員參與，分別來自聯邦調查局(FBI)、司法部法警局(U.S. Marshals Service)、聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)。海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)則有500人加入行動。

國稅局(IRS)也有250名幹員參與「全面行動」，包括將移民報稅資料做為查緝之用。

國土安全部請求2萬1000名國民兵支援，但消息人士說，國防部以及相關幾州的州長還沒有確認國民兵的支援人數。

一名聯邦調查局資深官員及現任、前任聯邦檢察官指出，跟移民沒有關係的案件如今變得調查緩慢或停止。一名聯邦助理檢察官說，移民身分如今成為檢方是否起訴的第一考量，衡量重點包括當事人是合法移民還是非法移民、有沒有美國公民身分、能不能被送交遣返等。

非法移民 司法部 遣返

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