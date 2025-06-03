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民主黨租餐車發免費塔可餅 酸川普臨陣退縮

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民主黨租餐車發免費塔可餅 酸川普臨陣退縮

世界新聞網王若馨／即時報導
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民主黨全國委員會租用一輛餐車，於共和黨全國委員會華府總部外免費發送墨西哥塔可玉米餅（Taco），以嘲諷「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out）。圖為川普總統。（路透）
民主黨全國委員會租用一輛餐車，於共和黨全國委員會華府總部外免費發送墨西哥塔可玉米餅（Taco），以嘲諷「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out）。圖為川普總統。（路透）

Axios新聞網站3日獨家報導，民主黨全國委員會（DNC）今日租用一輛餐車，於共和黨全國委員會（RNC）華府總部外免費發送墨西哥塔可玉米餅（Taco），以嘲諷「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out）。

餐車上還引有川普身穿雞裝的圖案和「川普總是臨陣退縮」的口號。

金融時報（Financial Times）專欄作家阿姆斯壯（Robert Armstrong）上個月創造了「TACO」一詞，稱川普有宣布大規模關稅然後又退縮的傾向，這個詞被媒體大量引用。

民主黨全國委員會主席馬丁（Ken Martin）在聲明中說，「川普總是會退縮，所以我們送塔可。」

他表示：「川普的貿易政策愚蠢至極，每次都是話說得很硬，結果退縮收場，讓工薪家庭與小企業承擔後果。」

「笑死我了，免費塔可餐車？」共和黨全國委員會發言人帕金森（Zach Parkinson）回應，「就像之前民主黨全國代表大會外，提供免費執行輸精管結紮手術的流動車？」

他說：「這些人真是夠蠢，難怪民主黨支持率創歷史新低。」

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