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美貿易代表署催各國開貿易條件？白宮證實：是善意提醒

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。路透
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。路透

根據路透報導，川普政府希望與各國加速貿易談判進度，要求各國在4日以前提供給美國他們最佳的貿易條件；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）3日證實此事，並表示，這是「善意提醒」美國貿易夥伴，談判的期限快到了。

李維特也說，美中領導人很快就會有對話。

路透2日報導指出，美國貿易代表署寫信給各國，希望加快貿易談判的腳步，要求各國在4日以前提出最佳的貿易條件，項目包括關稅、向美國購買工業和農業產品的額度，以及彌補任何非關稅障礙的方案。

此外，美方也在信中要求各國對數位貿易和經濟安全等議題做出承諾；信中內容也包含為各國量身打造的承諾要求。

路透表示，根據信上的內容，美國擬在收到各國提出的貿易條件的幾天內，研究、斟酌出可能的回應，包括具體的對等關稅稅率等；報導指出，不確定有哪些國家會收到來自貿易代表署的信，但這些信是針對與美國正在洽談中的國家，如歐盟、日本、越南和印度等國。

白宮3日舉行記者會，李維特證實路透的報導屬實，並指出，貿易代表署之所以寄信給美國所有的貿易夥伴，是善意提醒他們：談判的期限就要到了。

李維特說，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、財政部長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正與美國關鍵的全球貿易夥伴談判中，這封信是提醒談判的期限正接近中，美國總統川普期待看到好的談判結果。

有媒體詢問，貿易代表署此舉是否代表川普不滿意現在的談判進度，希望加快腳步？李維特說，川普對美國貿易夥伴的態度很直接，希望他們與美國達成協議，並稱川普不會害怕用關稅來保護美國的產業和勞工。

李維特也說，川普政府的團隊看這些貿易談判，都朝正確的方向前進；現在的計畫是盡快簽署完成、公布這些協議。

李維特也指出，川普政府正持續觀察中國是否遵守美中在日內瓦達成的貿易協議，美方官員也持續與中國的對口保持聯繫；李維特說，美中領袖很快就會有對話。

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