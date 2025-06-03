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王毅會見美國大使 批評美方在日內瓦會談後消極舉措

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共政治局委員兼外長王毅（右）3日會見美國新任大使龐德偉（左），抗議美方近日消息舉措。（新華社）
中共政治局委員兼外長王毅（右）3日會見美國新任大使龐德偉（左），抗議美方近日消息舉措。（新華社）

美國新任駐北京大使龐德偉於5月中旬抵北京履新，大陸官方最新披露的訊息顯示，中共政治局委員兼外長王毅已於3日和其會面，王毅表示希望他做中美之間可信的溝通者、分歧的調解者、合作的促進者，王毅並強調日內瓦經貿會談後，大陸認真嚴格落實雙方共識。但美方近日以莫須有理由，接連祭出系列「消極舉措」，大陸對此堅決反對。

據大陸外交部官網3日深夜消息，王毅當天在北京會見美國新任駐北京大使龐德偉（David Perdue）。王毅歡迎龐德偉履新，希望他做中美之間可信的溝通者、分歧的調解者、合作的促進者，為推動中美關係健康穩定可持續發展發揮積極作用。

王毅指出，「當前中美關係處在重要關鍵節點」。回顧中美建交近半個世紀的風雨歷程，最重要的啟示是，平等尊重是雙方交往前提，對話合作是唯一正確選擇。

王毅強調，日內瓦經貿會談後，大陸認真嚴格落實雙方共識。「但令人遺憾的是，美方近日以莫須有理由，接連出台一系列消極舉措，損害中方正當權益，中方對此堅決反對」。他喊話美方應相向而行，「切實落實兩國元首今年1月通話達成的重要共識，為中美關係重返正軌創造必要條件」。

消息指龐德偉表示，美國總統川普（Donald Trump）十分尊重大陸國家主席習近平，「兩國元首保持積極、建設性交往十分重要」。作為駐北京大使，他願本著相互尊重、相互聆聽的精神，同大陸保持密切溝通。

公開資料顯示，龐德偉於15日抵達北京履新，隔天大陸外交部部長助理兼禮賓司司長洪磊接受其遞交國書副本，5月20日，大陸外交部副部長馬朝旭會見龐德偉，「雙方就當前中美關係及共同關心的重要問題坦誠、深入交換了意見」。龐德偉隨後表示，在談話中，他跟馬分享了川普的美中關係優先事項。「我很期待能跟外交部和大陸的對應方一起工作，為美國人民做出實質的成果」。

龐德偉上任來，已會見英國駐北京大使吳若蘭（Caroline Wilson），此外也和美國穀物協會會面，談及如何讓美國穀物以及生物製品，包括玉米、高粱、大麥、乙醇以及更多產品出口到中國大陸。他也曾在X發文指出，總共有48個美國政府機構在美國駐北京使館設有代表處，「這足以證明我們跟中國之間的關係涉獵面非常寬廣，內容千絲萬縷」。

中共政治局委員兼外長王毅（右）3日會見美國新任大使龐德偉（左），抗議美方近日消息...
中共政治局委員兼外長王毅（右）3日會見美國新任大使龐德偉（左），抗議美方近日消息舉措。（新華社）

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