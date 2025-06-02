CNBC：川習可能很快一對一通話

圖為川普與習近平2017年11月在北京交談。(美聯社資料照)

財經媒體CNBC今天引用不具名白宮 官員談話報導，美國總統川普 與中國國家主席習近平可能很快會一對一通話，可能就在本周。

一名不具名白宮資深官員向CNBC表示，川普（Donald Trump）與習近平可能在本周通話。資深官員指出，兩位領袖可能「很快」就會一對一通話，但大概不會是今天。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）早前曾公開表示，兩國領袖很快就會直接通話。

川普與白宮官員曾多次表示，川習兩人將會面或直接通話，但北京對報導未直接回應。華府與北京近期互相指責對方違背協議。

美中上月中在日內瓦會談達成初步貿易協議，「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，北京在稀土 議題上讓步是談判出現進展的關鍵，雙方同意降低關稅90天，中國恢復對美輸出科技業與製造業所需的稀土原料，但北京遲發出口許可。

日內瓦談判後，美中再度於多項議題針鋒相對。美國商務部5月中宣布，人工智慧業者使用華為昇騰晶片違反美國規定，形同對中國晶片出口設限；國務卿魯比歐（Marco Rubio）5月底高調宣布，將與國土安全部聯手積極撤銷中國留學生簽證。

美國網路媒體Axio在5月31日引述不具名消息來源報導，川普政府瞭解中國扣住珍貴稀土與磁鐵資源，並當作關稅談判的工具，這是魯比歐高調宣布取消中國學生簽證的背景因素。

中國主導國際稀土市場，這些資源攸關美國資通訊器材、F-35戰鬥機、無人機、潛艦與智慧炸彈產製。