紐時：白宮核協議提案交伊朗 稱符合德黑蘭利益

川普政府中東特使威科夫。(歐新社)

紐約時報 31日報導，華府方面已交給伊朗 一份核協議提案，白宮 稱該提案「可令人接受」，而且符合德黑蘭當局的「最佳利益」。

法新社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，阿曼外長昨天訪問伊朗首都德黑蘭期間，交給他「美國提案的部分內容」。

紐時報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）說：「特使威科夫（Steve Witkoff）已交給伊朗政權一份詳細且可令人接受的提案，接受該提案符合伊朗的最佳利益。」

紐約時報引述知情官員的說法指出，這份提案是分項條列一連串重點，而非完整的草案內容。

美方提案要求伊朗停止所有鈾濃縮活動，並提議成立一個生產核能的區域組織，成員將包含伊朗、沙烏地阿拉伯、其他阿拉伯國家及美國。

聯合國（UN）核監督機關「國際原子能總署」（IAEA）近來的報告提到，伊朗近幾個月大幅增加高濃縮鈾產量。

伊朗與美國已經舉行5輪會談，尋求達成新協議，以取代德黑蘭當局過去跟幾個大國簽署的核協議，美國總統川普（Donald Trump）已在2018年第1次總統任期間退出該協議。