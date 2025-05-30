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摩根大通戴蒙：美最大威脅不是中國 而是內在敵人

編譯潘勛／即時報導
摩根大通(JPMorgan Chase)銀行執行長戴蒙。(歐新社)
摩根大通(JPMorgan Chase)銀行執行長戴蒙。(歐新社)

摩根大通(JPMorgan Chase)銀行執行長戴蒙30日表示，中國不是美國的最大威脅，美國的最大威脅在「內部敵人」；戴蒙並警告，中國不會向美國屈服。

有線電視新聞網(CNN)報導，戴蒙在加州西米谷(Simi Valley)舉辦的「雷根國家經濟論壇」(Reagan National Economic Forum)表示，中國是有潛力的對手，有很多事情做得不錯，也有一大堆問題，但他「真正憂心的是我國。希望我國真能團結行動，就我國的價值、我國的能力、我國的治理，皆是如此」。

戴蒙的發言，時值川普總統的關稅戰已大幅削減世上最大的兩個經濟體的美、中兩國貿易。川普的貿易政策大幅拉鋸於不同的關稅等級，有時被法院判決擋下，與世上各經濟體的關係更添不確定性。

川普宣稱北京「完全違反」美、中兩國的貿易協議，與中國的對峙30日升級；戴蒙警告說，這種對峙局面不會減輕。

戴蒙表示，自己要提醒美國人，中國並未被嚇倒；有人認為中國終將來向美國屈膝折腰，他可不敢指望出現那種局面。

戴蒙表示，他同意波克夏公司(Berkshire Hathaway)執行長巴菲特(Warren Buffet)的評語，美國「正常時很有韌力」，但這次有所不同。戴蒙說，美國必須讓行動一致，而且要快。

戴蒙指出美國有「治理不當」的問題。他呼籲國家要修補好頒布許可、法規監督、移民、課稅、國內城市學校及以健保的體制。假如能矯正好這些事，戴蒙認為美國能一年成長3%。

戴蒙表示，與會者當天從台上聽到其他發言人的演講，談到國家的治理不當，不管是看各州、各城市，還有退休年金等，這些治理不當會要了美國的命。

國會預算辦公室(Congressional Budget Office)2024年6月報告指出，同年聯邦政府赤字達2兆元，折合國內生產總值約7%。戴蒙表示，假如美國陷入衰退，7%會變成10%。

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