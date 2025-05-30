AP：馬斯克帶鏈鋸到華府留下狼藉 一理由「注定失敗」

馬斯克曾手握鏈鋸風光上台，但130天後黯然退場。（路透）

美聯社分析，特別政府雇員馬斯克 (Elon Musk)當初帶著鏈鋸來到華盛頓，離開時留下狼藉和未竟期望。專家分析，馬斯克不懂華府運作便大刀闊斧改革，注定失敗。

馬斯克在川普 總統就任之初，帶著科技大老的氣勢與自信來到華府，他從沒遇過無法透過鉅資、長時間或精準演算法解決的問題。

馬斯克投入2億5000萬元積極為川普助選，川普樂見世上最富裕的人和最大咖的金主為他的政府效命，並形容馬斯克是「真正關心我們國家的聰明人」。

一時間，馬斯克穿梭在華府各個重要場合，他穿著寫有斗大「技術支援」字樣的襯衫，頭戴黑色的「讓美國再次偉大」(MAGA)鴨舌帽；他在內閣會議上演說，在橢圓形辦公室把幼子扛上肩，隨同川普搭乘專機出訪，甚至在白宮過夜。

民主黨人一度形容馬斯克是川普政府的「聯合總統」，資深官員怨懟馬斯克強硬改革聯邦政府。

馬斯克把特斯拉(Tesla)打造為頂尖的電動車製造商，在太空探索科技公司(SpaceX)製造火箭並收購整頓昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」，他自認華府可接受他的願景。

但現在，一切都結束了；馬斯克近期透露減少政治捐款，批評川普的核心立法議程，本周辭去政府特別雇員職務。

對比當初的招搖喧鬧，馬斯克安靜退出，留下一片狼藉與未竟期望；十多萬聯邦員工被裁或選擇優退，部分聯邦機構嚴重受創。

截至5月底，沒有人因為馬斯克和川普所指的政府內部詐欺行為遭起訴，馬斯克大幅削減開支的目標也未實現。馬斯克稱他的政府效率部（DOGE）團隊為納稅人省下1750億元，不過外部分析估計省下的金額為160億元左右。然而眾院通過的「又大又美」預算開支法案預計會在未來10年增加3兆到5兆的預算赤字。即使使用馬斯克列出的較高金額估計，政府效率部省下的錢只是該法案預算赤字增幅的6%。

前總統柯林頓政府官員、布魯金斯研究所(Brookings Institution)資深研究員伊蓮‧卡瑪克(Elaine Kamar）表示，政府效率部(DOGE)致力提高政府反應能力並革新過時的內部程序並沒錯，但這項工作需時數年。

此外，馬斯克很少向了解政府內部如何打交道的人尋求意見。

自由派智庫卡托研究所(Cato Institute)的經濟與社會政策研究總監諾拉斯特(Alex Nowrasteh)說：「他們做出改變，實際上不知道自己在做什麼，因而出現許多失誤，最終注定失敗」。