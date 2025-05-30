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川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作

世界新聞網╱即時報導
川普並贈予馬斯克一把看似金色的鑰匙，以表揚他成立「政府效率部」的工作。（路透）
川普並贈予馬斯克一把看似金色的鑰匙，以表揚他成立「政府效率部」的工作。（路透）

川普總統30日（周五）在橢圓辦公室向政府效率部(DOGE)負責人馬斯克(Elon Musk)道別，為這位億萬富翁企業家波折的任期畫上完美句點。

馬斯克將離開他領導政府效率部的職位，他將重新投入經營他的企業，包括電動汽車製造商特斯拉（Tesla）、火箭公司 SpaceX 和社交媒體平台 X。

美聯社報導，川普稱讚馬斯克「為華府舊有的經營方式帶來巨大改變」，並表示他的部分員工仍會留在政府。馬斯克穿著全黑的T恤，上面寫著「The Dogefather」，當總統列出在他監督下被砍掉的合約時，他點了點頭。

川普並贈予馬斯克一把看似金色的鑰匙，以表揚他成立「政府效率部」的工作，該部門致力於裁減聯邦員工和關閉政府機構，以達到節約成本的目的。

川普表示，他只會將這份禮物贈予「非常特別的人」，而且這是「來自國家的禮物」。

馬斯克從總統手中接過一把儀式鑰匙後表示：「我認為DOGE團隊的工作非常出色。他們將繼續這份令人難以置信的工作」。

他在聯邦官僚體制中留下了灼人的印記，包括解雇數以千計的員工。一些政府職能被剝奪，如美國國際開發署，它曾為世界各地的貧困人民提供了生命線。波士頓大學的研究人員估計，美國國際開發署的裁員已導致數十萬人死亡。

儘管造成了許多動盪，馬斯克仍遠未達到他的目標。他承諾削減1兆美元甚至2兆美元的聯邦開支，最後期望卻降低到本財政年度僅削減1500億美元。

川普表示，馬斯克領導了「幾代人以來最全面、最具影響力的政府改革」。他暗示馬斯克 「不會真的離開」，會繼續關注政府發生的事情。

世界首富馬斯克最近表示將減少政治捐款，川普似乎急於為馬斯克的服務劃上一個完美的句號。「這將是他的最後一天，但不是真的，因為他將永遠和我們在一起，」川普周四晚上在社交媒體上寫道。「Elon太棒了！」

身為政府的特殊員工，馬斯克的職位設計是臨時性的。不過，他曾假定如果川普仍然需要他的幫助，他會「無限期」留下，為政府擔任兼職工作。對於 DOGE 在沒有他的情況下將如何繼續的問題，馬斯克輕輕帶過，甚至暗示 DOGE未來可能會「增添動力」。「DOGE是一種生活方式，」他最近告訴記者。「就像佛教一樣」。

在橢圓辦公室記者會上，馬斯克右眼的瘀傷引起注意，他解釋是和年幼的兒子「鬧著玩」，「我說，打我的臉吧，他真的打了」。

馬斯克右眼的瘀傷引起注意。（路透）
馬斯克右眼的瘀傷引起注意。（路透）
川普並贈予馬斯克一把看似金色的鑰匙，以表揚他成立「政府效率部」的工作。（美聯社）
川普並贈予馬斯克一把看似金色的鑰匙，以表揚他成立「政府效率部」的工作。（美聯社）

馬斯克 川普 特斯拉

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