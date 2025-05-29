向中國學生簽證開刀 國務院：不容許中共竊取美國科技

美國國務院發言人布魯斯。(路透)

美國國務院 28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證 ，包含與中國共產黨有關係的中國學生；國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）29日表示，美國絕不容許中共 竊取美國的研究、智慧財產權，或者美國科技來挹注中國的軍事力量。

國務院28日發出新聞稿表示，美國新的簽證政策應該以美國為優先，而非中國。

國務院的新聞稿指出，在美國總統川普的領導之下，國務院將與國土安全部合作，積極撤銷部分中國學生的簽證，包括與中共有關係的中國學生，以及就讀關鍵領域（critical fields）的中國學生；國務院指出，國務院也將修改申請簽證的條件，以加強審查未來來自中華人民共和國和香港的簽證申請。

不過國務院並未說明政策上路的時間點，也沒有說明具體的撤銷條件。

布魯斯29日表示，國務院下定決心要保護美國人的言論自由，也要對付來自中國共產黨有惡意的影響和行為；國務院將會繼續採用所有的工具來確認任何入境者的身分，以及他們是否符合入境的資格。

布魯斯不願透露撤銷和審查中國學生簽證的細節，並認為，這部分涉及個人隱私，個案也不盡相同，同時也是為了未來審查的有效性。

布魯斯只說明，在關鍵領域方面，是攸關國家安全的領域，美國不會容忍中共剝削利用美國大學，同時美國也不會容忍中共竊取美國研究、智產權或科技來挹注他們的軍事力量、收集情報，或者用來打壓反對的聲音。

布魯斯說，川普政府專注於利用簽證申請的程序來保護國家和公共安全，並指出，每一次簽證的裁定都是對國家安全的決定。