關稅政策將鬧到最高法院 白宮：貿易談判不會停

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。路透

美國聯邦法院裁定美國總統川普 無權課徵關稅 ，並擋下川普的關稅政策，白宮 新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）29日表示，川普政府決心一路上訴到最高法院，也認為政府會取得勝訴；李維特指出，美國也將與其他國家繼續貿易談判。

由美國國際貿易法院3位法官組成的合議庭28日裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向中國和其他美國貿易夥伴課徵關稅，並宣布暫停川普對中國徵收30%的關稅、對從墨西哥和加拿大進口部分商品徵收的25%關稅，以及對大多數進入美國的商品徵收10%的基準關稅。

此外，一位華盛頓哥倫比亞特區的聯邦法官也裁定川普援引「國際經濟權力法」（IEEPA）、透過行政命令宣布的關稅是非法的。

白宮29日舉行記者會，李維特對法院的裁定做出回應，認為這是「司法越權」，指川普是透過完整、合法的公權力來制定全面關稅和對等關稅；李維特指出，美國的貿易逆差已經超過1兆美元，大家都同意，這是不能被接受的。

李維特說，法官未承認國會授權給總統對核心的外國事務行使權力以保護美國的經濟和國家安全；李維特並指出，國會日前否決民主黨提出撤銷對等關稅的提案，代表國會已對關稅政策做出裁決，指法院已經失去角色。

李維特說，這些法官正威脅美國在世界上的信用，川普政府已經提出緊急動議，要求法院暫緩執行裁決，並撤回這項過分的決定；李維特也說，希望最高法院能夠為了美國憲法和國家停止這一切。

李維特指出，川普政府決心一路上訴至最高法院，並表示，政府會取得勝利。

李維特指出，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）29日上午已與各國通話，各國都表示，願意和美國繼續進行貿易談判；李維特說，其他國家都對川普抱有信心；李維特表示，川普政府會遵守法院的命令，但川普政府的關稅政策還是會繼續下去；李維特說，川普有其他合法的權力來課徵關稅，政府現在除了繼續走司法程序，同時也在探索其他選擇。