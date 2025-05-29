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美國出生2歲女童隨無證父母遣返巴西 淪為無國籍

記者顏伶如／即時報導
被美國驅逐出境的巴西無證移民登上巴西空軍飛機。（新華社檔案照）
被美國驅逐出境的巴西無證移民登上巴西空軍飛機。（新華社檔案照）

華盛頓郵報29日報導，小名「曼紐」(Manu)的艾曼紐‧桑托斯(Emanuelly Borges Santos)2022年9月出生於佛羅里達州勞德岱堡(Fort Lauderdale)醫院，身為美國公民的她隨無證移民父母一同被遣返巴西之後，如今淪為無國籍(stateless)。

今年2月，由於無證父母雙雙被捕，曼紐監護權交由佛羅里達州州政府所有。曼紐2月21日隨父母一同被遣返專機載回巴西之後，面對官僚制度層層難題。

曼紐不是巴西公民也沒有居留權，只能以觀光客身分入境。巴西政府花了好個月時間，設法為她解決身分問題，因為她已經離開出生國家，雖來到父母的祖國但爸媽卻還沒辦理收養，讓她處於無國籍狀態。

因為沒有身分，曼紐沒辦法透過巴西公立健保接受兒童健康檢查，不能報名托兒所或註冊上學，她的臨時觀光簽證再過幾周即將到期。

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)與國土安全部均未對曼紐案發表評論，僅表示遇到類似狀況時，移民機關會徵詢孩童家長意見，詢問是否要讓兒女一起遣返，還是把孩子交給家長指定的監護人照料。

曼紐的母親岡薩維斯(Elioni Gonçalves)與父親桑托斯(Edivan Borges dos Santos)則說，從來不曾獲得徵詢。岡薩維斯說，即使獲得徵詢，最後可能還是決定帶女兒一起遣返，但她的弟弟就住在佛州龐帕諾海灘(Pompano Beach)，如果曼紐留在美國，可以交給舅舅照顧。

曼紐一家三口被載有94人的遣返專機帶到巴西佛塔雷沙(Fortaleza)時，派駐當地的聯邦探員芮斯(Alexsandra Oliveira Medeiros Reis)對於帶著美國護照與社會安全卡曼紐也在遣返名單感到詫異。芮斯說：「我們從沒見過這種情況。」

遣返 巴西 移民

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