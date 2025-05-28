暫停學生簽面談？美駐中使館：簽證辦理目前一切正常進行

國際學生是私立大學的主要收入來源。圖為來自加拿大魁北克的高中學生23日參觀哈佛大學校區，做為申請大學的參考。路透

美國國務院 27日下令暫停學生簽證 面談，並表示準備擴大社群媒體審查範圍。對此，美駐中使館工作人員表示，目前未收到相關消息，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行。

綜合外電報導，美國國務院27日發布一份電報，美國國務卿魯比歐指示領事部門暫停新增「任何額外的學生或交流訪問學者（F、M和J類）簽證預約名額」，即日起直至進一步指引發布為止，該指引預計將於未來幾天內公布。電報中還寫道，「國務院正在審查現有針對學生和交流訪問學者簽證申請人的審查與審核操作和流程。」官員們計劃發布關於「擴大對所有此類申請人進行社交媒體審查」的指引。

報導認為，這道指令可能會嚴重延誤簽證處理流程，並衝擊高度依賴國際學生學費收入的美國大學，而美國總統川普 指責其中許多院校抱持極左派意識形態。而美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）未直接評論電文內容，但強調審查程序「並非新措施，政府將持續運用一切可用工具評估申請人，無論是學生或其他類別。」

據央視新聞報導，美駐中使館工作人員表示，目前沒有收到相關資訊，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行。據美駐中使館官網發布通知顯示，自2025年6月4日起，所有選擇在北京、上海、廣州免費網點領取護照的申請人都必須通過官網今日（28日）啟動的預約系統進行預約。

近日，由於川普禁止哈佛大學招收國際學生，並強制現有外籍生轉學，雖遭美國麻州聯邦地方法院裁定暫停執行，且在法院審理完畢前，外籍留學生無須轉學。不過，川普政府政策的多變性，仍讓近7,000名國際學生憂心再生波折。

另，彭博資訊報導提到，暫停甚至放緩學生及訪問學者簽證的申請，這將對全球數十萬名學生及美國各地眾多教育機構產生影響。這些美國院校近年來愈來愈依賴吸引海外人才增加校園的人數。