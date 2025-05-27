紐時分析：川普終極構想是美中俄三分天下 重回19世紀帝國統治模

紐約時報分析，川普總統有意打造美中俄，三分天下的世界格局。圖為聖彼得堡市上出售的俄國傳統工藝木偶的三國元首。(美聯社)

紐約時報26日分析報導指，一些外交政策分析人士認為，川普 二任以來的行動和言論暗示，他也許正在構想一個由三個所謂的大國—美國、中國、俄羅斯 ，各自雄踞一方的世界格局。

川普曾經表示，他想從丹麥手中奪走格陵蘭島，吞併加拿大 ，並重掌對巴拿馬運河的控制。這些擴大美國在西半球主導地位的企圖，是迄今為止他渴望在美國後院建立勢力範圍的最清晰的跡象。分析指，這會回到19世紀的帝國統治模式。

分析指，川普屢屢批評盟友，多次提及將美軍從全球各地撤走。如此可能會讓俄羅斯和中國受益，這兩個國家正在試圖削弱美國在歐洲和亞洲的安全存在。川普經常稱讚俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平。

麻州塔夫茨大學弗萊徹學院國際政治學教授托夫特(Monica Duffy Toft)說，美俄中領導人都在追尋「一個更自由、更輝煌的虛幻過去」。

托夫特在「外交事務」刊物發表文章指，「主導和擴大勢力範圍好像能喚回逐漸消失的輝煌感」。「勢力範圍」(spheres of influence)一詞起源於1884-1885年的柏林會議，歐洲列強在那次會議上制定瓜分非洲的正式方案。

分析指，密切觀察川普的人士，包括曾在他的第一屆政府擔任官員的人警告說，不要認為他的言行是一種戰略考量。他們認為，盡管川普在一些議題上抱持強烈且持久的立場，特別是移民和貿易問題，但他並沒有一個關於世界秩序的總體構想。

紐時記者黃安偉(Edward Wong)但分析指，也有跡象表明，川普以及部分幕僚正在用昔日帝王們構想「勢力範圍」的方式思考。

卡內基國際和平基金會研究美國外交政策的歷史學家沃特海姆(Stephen Wertheim)說。最有力的證據就是，「川普想要在西半球擴大美國的公開勢力範圍」。

但即便是超級大國，在後帝國時代建立勢力範圍也並不容易。

華盛頓史汀生中心的中國問題分析師孫韻(Yun Sun)說「中國不會放棄自己在西半球的利益，不會對這件事等閒視之」。

盡管如此，川普及其幕僚仍執著於從北極圈到南美洲擴張美國影響力。加拿大新總理卡尼訪問白宮時對川普說，加拿大是「非賣品」，川普則回答說：「沒有不可能的事」。

在台灣和亞洲的安全問題上也存在類似擔憂。川普多年來對台灣提出了足夠多的批評，對中國領導人習近平進行了足夠多的讚揚，這讓台灣和美國的官員想知道，川普是否會在國會一項方案所要求的美國對台軍售問題上動搖。

川普說，他想與中國做成交易。除關稅外，交易是否會涉及台灣以及美國在亞洲的軍事存在等問題，目前無人知曉。

孫韻表示，「中國政府很想與美國在勢力範圍問題上做一筆大交易」，而且「對中國來說，首要問題將是台灣」。

川普政府官員還沒有明確說明，萬一中國入侵台灣，美國在協防台灣上會走多遠。美國國防部負責政策的副部長是科比(Elbridge A. Colby)。他在今年初的參院任命聽證會上表示，對美國利益來說，台灣「不是一個存亡問題」，他重申對亞洲含糊其辭的一個承諾：「阻止中國在該地區稱霸，對美國的核心利益非常重要。」

分析指，「大家都想做交易」，川普最近接受「時代」雜誌訪問時說，「但我是一家巨大的商店。一家巨大、美麗的商店，每個人都想進來買東西。」涉及俄羅斯和中國時，川普心目中也許有一個更大的計畫，那或許是終極交易。