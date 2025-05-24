我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

白宮國安會大裁員 近百官員被迫放假

記者顏伶如、潘勛／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務卿魯比歐兼任白宮國安顧問後，提議將國安會規模縮小，成為總統的幕僚單位。(歐新社)
國務卿魯比歐兼任白宮國安顧問後，提議將國安會規模縮小，成為總統的幕僚單位。(歐新社)

華盛頓郵報報導，數十名白宮國家安全會議(National Security Council，NSC)官員23日下午突然被強迫休假。消息人士說，職業文官與政治任命官員都在強迫休假之列。

前國家安全顧問沃茲(Michael Waltz)本月1日突然被調職擔任駐聯合國大使，原職務由國務卿魯比歐(Marco Rubio)兼任。

知情人士透露，魯比歐兼任國家安全顧問後，便提出改造NSC的構想，大幅縮小其規模，另外激烈改變其運作方式，由供總統諮詢提出建議，轉為執行總統命令。

果然，23日就傳出近百名NSC官員強迫休假。

NSC究竟多少人會被裁員，是否還有下一波人事變動，目前都不清楚。知情人士說，NSC多數官員是由聯邦政府其他部門借調至白宮，包括國務院、五角大廈以及其他情報機關，任務結束將返回原本工作崗位。

白宮證實了這波裁員行動，並表示兩名國家安全副顧問已經完成任命：曾任副總統范斯國安顧問的貝克(Andy Baker)、川普政策顧問賈布里爾(Robert Gabriel)。

報導指出，自從沃茲走人之後，政府官員便曾暗示，NSC規模很快就會大幅縮編。某些人士說，NSC在過去幾屆政府期間過度擴張，歐巴馬任內的編制曾經高達400人，顯示當時白宮插手各項政策進行微管理(micromanage)。

川普盟友則呼籲川普政府效法前白宮國家安全顧問史考克羅(Brent Scowcroft)建立的模式。史考克羅1977年首次出任白宮國安顧問，1989年再次回鍋。

史考克羅認為自己角色是為總統提供私下諮詢，兩度擔任白宮國家安全顧問時NSC都只有少數人員。

川普第一任內國安會幕僚長葛瑞(Alexander Gray)上周受訪時說：「國家安全會議並不是要扮演智庫或影子內閣的功能。」他說，國安會功能在於協調、落實各部會之間的工作，確保總統決策落實。

葛瑞與前國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)在華盛頓時報(Washington Times)投書指出，川普從歐巴馬政府接手300多名國安會人員，前總統拜登也習慣讓國安會主導決策，這都違背慣例。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 魯比歐 白宮

上一則

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

延伸閱讀

川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約

川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約
傳白宮國安會大砍人力 職員突遭解職忍不住落淚

傳白宮國安會大砍人力 職員突遭解職忍不住落淚
與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線

與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線
與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線

與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46

超人氣

更多 >
60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了

60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線

與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線
林志炫再戰「歌手」兩集遭淘汰 網：跟侮辱有什麼區別

林志炫再戰「歌手」兩集遭淘汰 網：跟侮辱有什麼區別