我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停電後…伊朗片「這只是一場意外」獲坎城金棕櫚獎

拜登那未能播出的競選廣告：新書爆料剪接也救不了

傳白宮國安會大砍人力 職員突遭解職忍不住落淚

中央社華盛頓23日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國安會所在的艾森豪行政辦公大樓。(路透)
國安會所在的艾森豪行政辦公大樓。(路透)

路透引述5名知情人士說法報導，白宮國家安全會議（NSC）今天大舉裁員數十人，美國總統川普削減這個曾深具影響力機構的規模和權限，部分即將離任人員忍不住落淚。

路透報導，不願意具名的這些知情人士透露，負責從烏克蘭到喀什米爾（Kashmir）等最至關重大地緣政治議題的職員下午突然遭到解職。

國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）數周前去職，國務卿魯比歐（Marco Rubio）兼任國安顧問。

知情人士說，預期國安會重整會進一步削弱這個機構的影響力，從強有力決策機構轉變為小型組織，更著重落實川普施政理念，而非參與政策制定。實際上，此舉可望賦予國務院、國防部及其他涉及外交、國安、情報事務的部門和機構更大權力。

川普政府目標是將國安會規模縮減至數十人。知情人士說，預估最終人數將減至50人左右。

白宮國安會向來是總統藉以協調國安策略的主要機構，旗下人員通常就美國對全球最動盪多變衝突的因應作為制定重要決策，在維護美國安全上角色吃重。

前總統拜登執政時，國安會職員膨脹到超過300人，但在川普上任後，就算尚未進行這波大裁員，國安會員工規模也已遠低於拜登時期的一半。知情人士告訴路透，遭到裁撤人員將轉任其他政府職位。

知情人士還描述最近幾小時的混亂場景。他們說，部分即將離任職員在艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）忍不住落淚。

許多保守派人士長久以來推動精簡國安會，認為諸多職位與其他政府部門的職能疊床架屋。民主黨人和部分共和黨人則認為，削減這個機構的權力將意味專家建言在川普政策中的分量不比以往。

川普 拜登 白宮

上一則

美國駐古巴外交官：華府準備對哈瓦那祭更多制裁

延伸閱讀

拜登那未能播出的競選廣告：新書爆料剪接也救不了

拜登那未能播出的競選廣告：新書爆料剪接也救不了
與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線

與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線
「現在時候到了」川普簽行政令 美加速核能發電

「現在時候到了」川普簽行政令 美加速核能發電
哈佛控告川普政府 法官頒限制令可續招國際生 下周四聽證

哈佛控告川普政府 法官頒限制令可續招國際生 下周四聽證

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46

超人氣

更多 >
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」
洛縣96家餐廳這些原因停業整頓 華人愛店也中招

洛縣96家餐廳這些原因停業整頓 華人愛店也中招
南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走
蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例