傳白宮國安會大砍人力 職員突遭解職忍不住落淚

國安會所在的艾森豪行政辦公大樓。(路透)

路透引述5名知情人士說法報導，白宮 國家安全會議（NSC）今天大舉裁員數十人，美國總統川普 削減這個曾深具影響力機構的規模和權限，部分即將離任人員忍不住落淚。

路透報導，不願意具名的這些知情人士透露，負責從烏克蘭到喀什米爾（Kashmir）等最至關重大地緣政治議題的職員下午突然遭到解職。

國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）數周前去職，國務卿魯比歐（Marco Rubio）兼任國安顧問。

知情人士說，預期國安會重整會進一步削弱這個機構的影響力，從強有力決策機構轉變為小型組織，更著重落實川普施政理念，而非參與政策制定。實際上，此舉可望賦予國務院、國防部及其他涉及外交、國安、情報事務的部門和機構更大權力。

川普政府目標是將國安會規模縮減至數十人。知情人士說，預估最終人數將減至50人左右。

白宮國安會向來是總統藉以協調國安策略的主要機構，旗下人員通常就美國對全球最動盪多變衝突的因應作為制定重要決策，在維護美國安全上角色吃重。

前總統拜登 執政時，國安會職員膨脹到超過300人，但在川普上任後，就算尚未進行這波大裁員，國安會員工規模也已遠低於拜登時期的一半。知情人士告訴路透，遭到裁撤人員將轉任其他政府職位。

知情人士還描述最近幾小時的混亂場景。他們說，部分即將離任職員在艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）忍不住落淚。

許多保守派人士長久以來推動精簡國安會，認為諸多職位與其他政府部門的職能疊床架屋。民主黨人和部分共和黨人則認為，削減這個機構的權力將意味專家建言在川普政策中的分量不比以往。